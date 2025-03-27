急症室醫生冀加價助引導病人往基層醫療　崔俊明：廿元領四周藥物「飲奶茶都唔止呢個數」 (11:56)

他又提及，上次急症室徵費由100增至180元，初實施時第四、五類病人有5%的跌幅，惟目前市民已消化該加幅，求診數量變化已不大。他形容，180元收費與到私家醫院求診的價格仍有較大距離，因此希望今次調整後，可真正將上述病人引導向基層醫療，舉例目前有市民傷風感冒、腸胃炎都到急症室看診，甚至有年輕人因生暗瘡來候診。

目前醫管局豁免第一、第二類人士，而將對第三類「緊急」病人收費400元，被問及會否難分辨或存在灰色地帶，鄭志雄解釋指，第一、第二類病人均屬有生命危險，舉例為呼吸驟停、呼吸困難等，需要即時救助，而第三類病人則屬要盡快得到照顧但未危及生命，舉例市民運動受傷有骨折風險則屬「緊急」，認為三者分別對醫護而言已算清晰，負責分流的護士專業判斷亦較準確。

至於有否訂立第四類及第五類病人減少的指標，鄭志雄就指暫時未有，亦要視乎市民反應，當局會密切監察。

以往專科門診每項藥物收費15元、藥量最多為16周，明年元旦起每項藥物收費升至20元、藥量最多為4周。醫管局總藥劑師崔俊明表示，新方案下可減少「需要時服用」藥物的浪費，如止痛藥等，避免病人囤積太多在家。他又重申，病人並非要每4周配藥一次，以一個病人8個月覆診一次為例，會分兩次配藥，即首先是配6個月藥，餘下2個月下次再取。

崔俊明表示，現時收費下，20元可領4周藥物，即每周5元，「飲奶茶都不止呢個數」，強調每人多付一些，未來保障即可惠及更多人，財政困難者亦可獲得資助。對於用藥量較多者，他就指設有1萬元共付上限影響小。