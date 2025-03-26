醫管局稱因應情况調整醫務社工人手　目標明年第二季可經HA GO申請醫療費用減免 (18:52)

醫管局總行政經理潘綺紅被多次問到現時醫管局醫務社工人手是否足夠、未來會否增派人手，她表示，相信放寬醫療費用減免機制後，申請個案數量將有所上升，會持續檢視人手。潘續稱，醫管局修訂了「家庭」的定義，病人屆時無需提交同住家人的資產文件，同時寬限期亦由12個月放寬至18個月，病人屆時可提交聲明書說明收入及資產情况無變化進行續期，強調一系列的優化措施可減輕醫務社工的工作量，「病人、社工都可以行一個放心」。

現時關愛基金、撒瑪利亞基金安全網已可網上申請。潘綺紅表示，將研究推出醫療費用減免機制網上申請系統，今年底將於流動應用程式「HA Go」推出「簡單版」，介紹機制內容及計算方法等，明年第二、三季開通網上申請。

當局亦擬為全港市民設立住院及門診費用上限，每人每年1萬元。醫管局今日澄清，「封頂」機制因不需經濟審查，故無須經醫務社工處理。