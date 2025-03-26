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海關拘捕一男子　涉非法轉播影視頻道 (17:46)

海關昨早展開特別執法行動，拘捕一名26歲男子，涉嫌在未經授權下，非法轉播海外足球和籃球直播賽事、影視頻道、侵權影片等。行動中，海關檢獲市值4萬元的電子設備，包括一部用作存放逾5萬部侵權作品的電腦伺服器。海關提醒，有關行為或違反《版權條例》，一經定罪，最高可囚四年及就每項版權作品罰款5萬元。據悉，疑犯報稱為醫護人員。

海關早前接獲版權擁有人舉報，指有人在未獲授權下轉播其擁有的影視頻道。海關展開調查，發現涉案人是收費電視的註冊用戶，其自設網頁，聲稱網頁為「數碼電視轉播站」，可24小時運作並設高速伺服器，能轉播不同電視頻道，包括TVB及NOW TV的免費及收費節目，例如海外球類直播賽事；又另設動畫網站，提供海量侵權動畫影片。

海關指，涉案人利用了新型數碼技術，登入付費頻道，避開版權人施加的數碼保護，透過自設平台，轉播免費及收費電視頻道節目，以賺取廣告收益；網站亦設付費會員制，用戶能透過購買點數串流點播，舉例每月須付80元買點數。海關估計平台已運作數月。

海關得到國際組織、版權擁有人和網上服務供應商的協助，成功追蹤涉案人的數碼足跡並策劃是次行動，於昨早突擊搜查荃灣一住宅單位，檢獲市值4萬元的電子設備，包括兩部由收費電視頻道提供的電視解碼器、1套電視信號接收設備、3部懷疑用作非法串流的電腦伺服器等；同時，海關亦利用電腦法證程式，在海外籃球賽直播期間，實時監控涉事平台的串流行動以蒐集證據，最終成功拘捕26歲的男疑犯。

海關指，疑犯現獲準保釋候查，正調查案件涉及的金額、運作細節等，不排除拘捕更多人。海關提醒市民，切勿參與未獲授權向公眾傳播版權作品的活動，亦應尊重知識產權，避免透過任何非法串流的形式收看侵權作品；涉及非法串流的程式或連結可能附有電腦病毒或惡意程式。

海關重申，根據《版權條例》，任何人未獲版權擁有人授權下，為任何包含為牟利或報酬而向公眾傳播作品的貿易或業務的目的，或在任何該等貿易或業務的過程中，向公眾傳播版權作品；或向公眾傳播版權作品，達到損害版權擁有人的權利的程度，均屬違法。一經定罪，最高可囚四年及就每項版權作品罰款5萬元。

相關字詞﹕版權條例 編輯推介

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