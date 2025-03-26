19歲男生涉冒警被捕　牽涉10宗假冒內地官員騙案 (17:44)

將軍澳警區科技及財富罪案隊督察鄔珺如稱，上周接獲兩宗假冒官員的電話騙案，事主是本港市民，分別為專業人士及學生，他們接到假冒內地官員騙徒的電話，指涉及內地洗黑錢案，以保密為由警告事主不可將案件內容透露給任何人，否則即時被逮捕並凍結資產，目的令事主斷絕與他人聯絡。而騙徒其後會相約事主會面，其間出示偽造的香港警察委任證，假扮警察向事主收取保證金，並要求簽署印有中國內地公安印章的保密協定，及以現金或轉賬交巨額保證金，甚至要求提供銀行帳戶資料及密碼作調查之用。

將軍澳警區科技及財富罪案隊經調查，鎖定一名涉嫌與案有關男子，昨日（25日）下午，在東涌拘捕一名報稱學生19歲男子，隨後搜查他的寓所，檢獲犯案時所穿著衣物、偽造的香港警察委任證，與及用於偽造官方文件的印章、電話、電腦及打印機，相信用作偽造保密協定及委任證。

經進一步調查，被捕男子涉嫌牽涉葵青、大埔及元朗另5宗案件，並於他的電話發現其他事主資料，另外偵破3宗未有報案的同類型案件，10宗案件共損失金額約300萬元。被捕男子現正被警方扣留調查。

警方相信仍有事主未報案，如有市民遇到同類型事件，請立即聯絡將軍澳警區科技及財富罪案隊，電話3661 0700。