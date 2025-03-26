八旬婦疫下等逾35小時方獲轉院　醫生稱曾最少11次催促救護車 (16:58)

事主司徒彩梨生於1938年，2022年3月8日在伊院離世。佛教醫院內科醫生田輝今引述醫療紀錄稱，事主2022年3月5日約零時45分在該院大便出血，醫護召救護車將她送往伊院，同時向她處方藥物，成功止血，但在3月6日早上6時半再出血。田指，醫護按P1（緊急服務）標準要求消防處派救護車，平時15分鐘就到場，惟在疫情下救護車供不應求，終在3月6日上午11時31分才到達。在醫管局一方提問下，田確認，事發時醫護最少11次催促消防處派車。

田輝又說，佛教醫院不設化驗室服務，須將血液樣本送往伊院，但事主將被轉送伊院，因此沒為她驗血。田強調，事主在等候時一直獲治療，但醫護若能預計延誤及有相關設備，或能「做多啲」。田回應事主幼子孔煥成的提問，指不認為消防處派車時態度敷衍，對方是按制度派車。

伊院內科醫生徐芷珩稱，事主3月6日送返伊院後腸道沒再出血，而驗血結果指，她在伊院輸血後，血色素由3.9升至7.9，考慮到她年長及本身貧血，這回升程度算滿意。事主3次心臟停頓後離世，徐指事主心臟有問題並非新消息。病理學醫生卓華引述遺體解剖報告指，事主直接死因是慢性缺血性心臟病急性發作，而大腸腺瘤及肺炎亦令身體狀況惡化。