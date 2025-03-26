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六旬漢欲超車時撞斃對線電單車司機　判囚12個月停牌5年　 (16:56)

六旬男子2021年駕駛私家車在赤柱大潭道的迴旋處時，疑與對面線一輛電單車迎頭相撞，電單車司機傷重不治。肇事男司機否認一項危險駕駛引致他人死亡罪，早前被裁定罪成。暫委法官祁士偉今（26日）在荃灣法院（暫代區院）判刑指，本案源於被告的錯誤判斷，適合以監禁15個月為量刑起點，辯方求情提及被告的個人情况不足以使他獲判非監禁式刑罰，經考慮案情和個人背景等因素後，判被告監禁12個月、停牌5年。

被告白維林（現年64歲）被控於2021年12月1日，在赤柱大潭道近燈柱38734，在道路上危險駕駛一架私家車，引致張子謙死亡。辯方求情指，被告為一間公司的擁有人之一，工作表現良好，在家人和同事之間評價高，亦會做慈善。辯方稱被事件已纏繞被告3年，被告另有心臟問題，望法庭考慮他背景後，寬大判處非監禁式刑罰。

控方案情指當晚8時許，被告駕駛的Telsa私家車於大潭道往赤柱方向行駛，以時速40至50公里尾隨一輛七人車，事主駕駛的電單車則在對面方向，靠近路中央。其後被告欲超前七人車，約兩秒後發生涉案碰撞。

法官早前裁決指，涉案路段狹窄、受限，兩邊都有障礙物，部分直線路段允許超車，但不得超過每小時50公里的限制。被告在大潭道早段曾超前另一輛車，當時七人車亦正靠近，被告加速至每小時85公里，做法危險亦無必要。當被告欲再度超前並駛至碰撞地點時，七人車並非慢速行駛，被告同樣需超速。法官稱一名敏銳的駕駛者應充分留意路面情况，被告決定加速前，前方視野非清晰無阻，其表現未達標準，裁定罪名成立。

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