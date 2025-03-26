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清潔工認劫130萬金飾判囚10年半　案情指被告從內地來港打劫後離境 (16:58)

2019年3月，深水埗桂林街一間金舖遭人劫走130萬金飾，涉案男劫匪今（26日）在高等法院承認一項搶劫罪，被判囚10年半。案情顯示，被告於案發當日清晨從內地來港跟同黨會合，再獨自手持疑似手槍的物體到涉案金行犯案。同日被告把贓物交予陳姓男子，然後離開香港。

被告謝斌龍（48歲，清潔工人）承認於2019年3月14日，在深水埗桂林街一間金舖劫去112件金飾，有關金飾總值約133萬元。被告的承認案情提到，2019年3月14日清晨6時許，穿棕色外套的被告循羅湖口岸來港；到早上約9至10時，被告和另一涉案男子陳玲佳在深水埗一帶徘徊，並換上黑色外套。

至上午10時19分，被告獨自走入涉案金舖，向兩名在場職員亮出疑似手槍的物體，表示自己正在行劫，又警告該兩名職員勿報警，否則會殺人。被告最終場劫走總值約136萬的112件金飾，當中包括64條金鏈、38條金手鏈，以及10條金吊墜。

被告離開金舖後，於深水埗欽州街附近一條後巷跟陳玲佳會合，並把載有贓物的斜孭袋交予陳，其後陳把該斜孭袋放入一個方格袋。

同日下午，被告循深圳灣口岸離港，陳玲佳則手持上述方格袋和一個行李箱，進入牛頭角上邨常盛樓。同月26日，警方到陳玲佳胞弟陳玲昌的常盛樓單位搜查，起回64件總值75.6萬的珠寶。至2023年4月9日，被告從尖沙嘴中國客運碼頭入境本港時，被警方以搶劫罪拘捕。

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