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七欖觀賽總人次料達15萬　將加開安檢區 (16:59)

七人欖球賽本周五（28日）起一連三日舉行，是首度由香港大球場移師啟德主場館舉行。中國香港欖球總會商務及業務營運執行董事榮拜仁（Bryan RENNIE）在今日（26日）的聯合記者會表示，有信心將賽事辦好，截至今日已售出4.3萬張門票，是全數4.7萬張門票的九成，料3日觀賽總人次可達15萬。警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩預料，觀眾期間會「進進出出」，估計人流高峰周五（28日）會在下午3時至6時，周六及日則在早上10時至下午3時，料每小時有約6000至7000人入場。

警方估計，三天賽事每日有約4萬人到場觀賽，謝翠恩表示，已有「超前部署」，會設立包括相關部門決策人的「賽事控制中心」，適時掌握最新情况，作出應對；警方亦會設快速應變部隊，以較大靈活度處理不同事件。

在人流處理方面，謝翠恩指，料不少觀賽者屬國際旅客、首次到啟德體育園，因此今次安檢區會增至4個，除了以往設在西橋及中央廣場，新增的安檢區將分別位於園區旁的士落區及美食海灣。她又指，除了要關顧每日到場的約4萬名觀眾，亦要考慮附近居民出行及周末到附近消遣的市民，因此如無必要，警方不會設置限制人流管制措施，減少對市民影響。

謝翠恩指，以往在香港大球場舉辦的七欖賽事，滿18歲人士可進入「南看台」飲酒，今次七欖移師啟德體育園主場，在主場館的「南看台」將有同樣安排；因面積有限，如人數過多，會在外面入口「截龍」，排隊區會有指示牌顯示估計所需的輪候時間。

運輸署呼籲市民盡量使用公共交通　港鐵屯馬線將加密班次

交通方面，運輸署總運輸主任冼佳慧表示，呼籲市民屆時盡量用公共交通前往啟德體育園，盡量不要駕車前往，港鐵屯馬線的班次會在賽事期間加密，並安排額外的空載列車應付乘客需求。

冼又指，主場館附近的「特別巴士／巴士上落客區」會在周五上午7時開放至周日（30日）下午10時，料不少離場者屆時將港島或尖沙咀消遣，因此新設特別巴士SP2A號線，開往彌敦道諾士佛臺、金巴利道一帶；前往香港島北岸路線亦會調整，SP10號線會在銅鑼灣百德新街附近新增站點，亦會調整灣仔及中區一帶路線，方便散場人士到灣仔、蘭桂坊及蘇豪區一帶；往屯門路線則減少一條。

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