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粵港澳消防救援隊聯合演練　模擬超強颱風及暴雨襲港 (16:10)

粵港澳去年簽署​《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》。三地消防救援隊昨（25日）起一連三日，在港舉辦聯合演練，模擬風暴下水浸、塌樓等救援，由香港擔任總指揮，粤澳派出共75人、多輛消防車及工具，約花4小時抵港。香港消防處長楊恩健稱目前合作順暢，並表示任何一方應急時資源不足便可啟動機制，但未對外援抵港設立時限。

是次演練模擬超強颱風及暴雨襲港，消防處接獲大量地下停車庫水浸、塌樓、塌樹、市民受困等求助，導致救援資源緊張。香港消防昨午按協議機制，提出支援請求，廣東省派出60人及13輛消防車，當中一部排澇車每小時排水量達5200立方米，亦派出特大指揮車；澳門則派出15人及5架消防車。兩地人員約花4小時抵港，並建立聯合指揮站。

楊恩健表示，演練旨在測試啟動機制、消防車經「綠色通道」跨境來港，以及聯合指揮系統。他說，視乎其他兩地應急資源是否足夠，只要任何一方政府覺得有需要，便可請求支援。他舉例，本港在極端天氣下，多地同時水浸、塌樹等，香港不夠資源短時間內應付，「可能山竹咁嘅場景，要用一個月鋸樹，阻塞道路⋯⋯引致好多社會問題」，便需啟動機制。他又說，香港應付水浸時，設備功率不及內地。

至於人員分工、如何處理意見分歧，楊恩健說大原則「屬地為主」，多由請求支援方任總指揮，並作最後決定，個別任務則交由小組指揮。他說今早由澳門主導高空救援，廣東省主導水下救援，香港主導塌樹救援，滿意今日指揮表現及溝通。

對於人員能否適應新工具，楊恩健稱三地事前已掌握共享工具清單，未出現適應問題。目前共享工具及人員清單，已有約9000件工具、900多人。

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