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南區及荃灣區關愛隊首個服務協議期獲延長　與其餘16區看齊 (16:09)

南區及荃灣區關愛隊的第一個服務協議期將於今年5月結束，民政及青年事務局長麥美娟今（26日）表示，為恒常及系統化管理18區關愛隊，會將南區及荃灣區隊伍的第一期協議期延長，與其他16區看齊，確保關愛隊不會出現真空期或斷層；在延長協議期期間，關愛的績效指標及資源將按比例計算。

南區及荃灣區關愛隊分別於2023年4月底及5月初率先啟動，為期兩年的協議期到今年5月結束；至於其餘16區關愛隊則於當年9月及10月啟動，協議期至今年9月及10月完結。麥美娟說，延長南區及荃灣區關愛隊協議期後，全港18區的關愛隊將可在第二個協議期時一起展開服務。

對於下一期關愛隊會否公開接受申請，麥美娟表示當局正檢討關愛隊合作協議，稍後將有定案，強調會考慮地區情况物色合適的承辦團體。她說，當局整理全港關愛隊的工作表現後公開，但指出除了數字是否達標，亦希望公眾了解具體服務成果，舉例工作報告交代關愛隊進行多少次家訪，但未能反映及後的跟進與轉介工作，因此稍後將舉行「關愛隊好人好事分享會」。

另外，政府《區議員履職監察制度指引》列明對新一屆區議員的工作要求，包括需要每年向區議會主席提交工作報告。麥美娟表示，全體區議員已如期提交報告，市民由3月31日起，可在各區民政處登記申請查閱。她稱，過去一年，所有區議員均「落力」履行責任，包括推展地區活動及服務，共接獲45萬個市民的查詢。

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