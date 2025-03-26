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男子認扮警察插贓嫁禍中學生藏毒藉機圖利　還押候判 (13:46)

59歲男子涉於13年前訛稱為警察，插贓嫁禍一名當時16歲中學生藏毒，聲稱可幫男學生擺平事件，然後用不同藉口去男學生索取款項，騙取共逾4.7萬元。涉案男子今日（26日）於區院承認9項欺詐罪及一項盜竊罪。法官指出，被告到事主就讀的學校外等候對方，又藉詞事件涉黑社會人士，案情嚴重，下令被告還押至明日判刑。

被告梁偉傑（現59歲，案發時任運輸工）承認案情指，2012年11月陳姓事主獨自在天水圍銀座消遣，其間被告拍陳的膊頭，自稱是警察及很快地展示一張類似警察委任證的證件，然後帶陳到附近銀行的後門搜身。被告從陳的斜孭袋搜出一小包白色粉末，聲稱陳涉藏毒及要帶返警署。

陳在途中哭訴及不斷稱毒品不屬於他，被告提議可幫陳擺平事件，並取走陳銀包內的800元。及後兩個月內，被告四度到陳就讀的學校外等候對方，以調查陳手機內容及「識得警署內檔案室的人」可幫陳取消調查檔案等為由，盜竊陳的手機及詐騙共5,650元。

後來被告藉詞他的同事因為幫助陳而被捕，需支付「安家費」，以及需要金錢與黑社會人士談判以解決陳的麻煩，索取大額金錢。陳自掏腰包外還多次向同學籌錢，向被告支付逾4.1萬元。陳的一名同學的母親曾拒絕向陳借錢並揭發事件，警方調查後拘捕被告，被告反指是陳搶走他裝有11萬人民幣的手提包後被捉到，陳求饒及稱會分期償還涉款。

案情另指，被告於2013年被捕後棄保潛逃，至2024年在羅湖管制站再次被捕。

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