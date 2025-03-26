林哲玄倡為昂貴治療項目封頂　盧寵茂：未必切實可行 (13:05)

林哲玄亦問及，當局有否考慮為市民設立用於支付共付費用的個人或家庭醫療戶口，並在公營醫療機構設立與自願醫保計劃賠償額掛鈎的優等住院和日間收費服務。盧寵茂說，政府樂意聆聽社會各界及持分者意見，並研究相關做法的可行性。他又說，歡迎持分者就長遠醫療融資安排提出建議，期望市民多參與討論。

林哲玄又稱，1萬元的封頂機制或令需要使用昂貴藥物的市民因病致貧，同時或有少數人濫用機制，例如不接走已無醫療需要的長者回到安老院舍，關注當局如何優化機制。盧寵茂稱，封頂機制需要市民作申請，而要求申請的主要目標是防止濫用，稱會在申請過程中評估病的臨牀狀况，如病人適合出院，就不會接受相關申請。

另外，盧寵茂稱，要改革醫療體系，同時要增加私營醫療系統的收費透明度，政府已就此完成顧問報告，計劃今年稍後就相關立法建議進行諮詢。他又說，已邀請醫療衛生界7間主要機構成立「醫學實證與臨床卓越研究所」（醫卓所），以實證為本制訂臨牀指引，期望最近一至兩個月開展首次會議。