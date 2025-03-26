Art Basel今開鑼　總監冀跨越藝術品買賣平台　成創意交匯 (12:26)

Art Basel HK今（26日）在灣仔會展揭幕，來自42個國家和地區的240間藝廊參展，其中23間首次參與。首兩天屬預展，公眾自周五（28日）起可購票入場。

樂思洋表示，Art Basel HK並沒刻意策劃主題，但每年均自然呈現特定趨勢，舉例2023年展現出疫後的重新開放，2024年轉向東西方的重新連接。她認為，今年的目標將是「重新定位」，希望今屆展會不僅是藝術品交易的場合，亦能將不同創意想法交匯碰撞。

至於今年展會有否經歷政治審查，樂思洋則說，全球遴選委員會歷時3個月審視所有參展申請，強調「這是唯一的篩選程序，由委員會決定展廳內容」。她又說，香港歷史上一直在區內樞紐，相信香港同樣是亞洲的文化中心，希望能透過藝術接觸更廣泛的群體，「不止獲邀貴賓、入場的藝術愛好者，而是城市中的每個人」。