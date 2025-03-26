房協推兩個資助出售房屋項目共1604伙　市價七折出售　下周二起接受申請 (12:19)

位於粉嶺市中心的「聚然」是房協首個坐落北部都會區的資助出售房屋項目，分為兩座，每座樓高28層（包括兩層地庫）共提供644個單位，單位實用面積介乎302至616平方呎，售價介乎230.7萬至547.1 萬港元，實用面積每平方呎售價為7,582 至8,881港元。

而「峻然」是房協第二個推售位於觀塘安達臣道的項目，分為兩座，每座樓高30層（包括兩層地庫）共提供960個單位，單位實用面積介乎302至664 平方呎，售價介乎249.7萬至636.7萬港元，寶用面積每平方呎售價為8,084至9,669港元。

「聚然」和「峻然」均提供一房至三房戶型，兩房單位同樣佔項目總數約八成，其餘兩成為一房和三房單位，各附設專屬會所、購物商場及園林設施，兩個項目的預計關鍵日期為2027年9月30日。