七欖周五起啟德體育園上演　鄧竟成：已汲取過往經驗微調安排及加強溝通 (12:15)

七欖今年移師啟德體育園舉辦,場外設「球迷村」讓球迷聚集及觀賞賽事,亦設音樂表演。欖總近日交代,「球迷村」幾較原定時間提早結束,其中周五及周六將會改於晚上10時半關閉,周日則改於晚上7時關閉。欖總解釋,更改時間的決定出於人群疏散安排及避免影響鄰近居民。鄧竟成就回應指,「球迷村」位處戶外,要考慮對附近居民的滋擾。至於本地樂隊Rubberband原定在周五傍晚的揭幕表演亦突告取消,欖總亦重申涉及節目時間調動所致。

賽事期間不設人流管制措施免擾民

欖總今日聯同啟德體育園、警方及運輸署交代賽事安排。七欖賽事期間將設聯合指揮中心,秀茂坪警區指揮官謝翠恩表示,聯合指揮中心將包括七欖、啟德體育園、警方、運輸署以及消防處代表,以應對緊急事件,例如有人受傷等。而為期三日的七欖賽事將不設人流管制措施,鄧竟成解釋,七欖比賽時間橫跨早上至既上,「不是說同一個時間就四萬人入場」,所以認為無需要實施人流管制,亦希望平衡附近居民和逛街市民的需要,「純粹因為這個賽事而做一些人流管制,而令到本身街坊要繞路回家的話,會造成很多不便。」

體育園開幕後曾發生桌球賽「逐客風波」,園方處理活動的應變手法引起關注。被問及體育園日後如何避免再度「甩轆」,鄧竟成就表示,由過往測試賽至開幕後的活動,園方都有汲取過往經驗(we learn from all this past experience),作為全新啟用的場地,園方正微調安排及運作細節,並加強與各方溝通,冀持續改善。他提及欖總屬具經驗的活動主辦單位,加上園方與欖總及相關政府部門一直為七欖賽事緊密合作,有信心體育園已為七欖賽事準備就緒。

至於政府要求啟德體育園設發言人,今日出席記者會的鄧竟成自言「我今天坐在這裏,代表啟德體育園和大家做發言人」,又表示園方重視與公眾及傳媒發放新資訊。