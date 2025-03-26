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七欖周五起啟德體育園上演　鄧竟成：已汲取過往經驗微調安排及加強溝通 (12:15)

啟德體育園將於本周五起舉辦七人欖球賽，啟德體育園總監鄧竟成指，已訂定預案及應變安排，並已準備就緒有信心與中國香港欖球總會合辦盛事，又提及已汲取過往經驗，包括測試賽及開園後的事件，並會微調安排及加強與各方溝通。至於七欖「球迷村」較原定時間提早結束，欖總解釋，決定時考慮到人群疏散安排及避免影響鄰近居民，認為不影響賽事氣氛。

七欖今年移師啟德體育園舉辦，場外設「球迷村」讓球迷聚集及觀賞賽事，亦設音樂表演。欖總近日交代，「球迷村」幾較原定時間提早結束，其中周五及周六將會改於晚上10時半關閉，周日則改於晚上7時關閉。欖總解釋，更改時間的決定出於人群疏散安排及避免影響鄰近居民。鄧竟成就回應指，「球迷村」位處戶外，要考慮對附近居民的滋擾。至於本地樂隊Rubberband原定在周五傍晚的揭幕表演亦突告取消，欖總亦重申涉及節目時間調動所致。

賽事期間不設人流管制措施免擾民

欖總今日聯同啟德體育園、警方及運輸署交代賽事安排。七欖賽事期間將設聯合指揮中心，秀茂坪警區指揮官謝翠恩表示，聯合指揮中心將包括七欖、啟德體育園、警方、運輸署以及消防處代表，以應對緊急事件，例如有人受傷等。而為期三日的七欖賽事將不設人流管制措施，鄧竟成解釋，七欖比賽時間橫跨早上至既上，「不是說同一個時間就四萬人入場」，所以認為無需要實施人流管制，亦希望平衡附近居民和逛街市民的需要，「純粹因為這個賽事而做一些人流管制，而令到本身街坊要繞路回家的話，會造成很多不便。」

體育園開幕後曾發生桌球賽「逐客風波」，園方處理活動的應變手法引起關注。被問及體育園日後如何避免再度「甩轆」，鄧竟成就表示，由過往測試賽至開幕後的活動，園方都有汲取過往經驗（we learn from all this past experience），作為全新啟用的場地，園方正微調安排及運作細節，並加強與各方溝通，冀持續改善。他提及欖總屬具經驗的活動主辦單位，加上園方與欖總及相關政府部門一直為七欖賽事緊密合作，有信心體育園已為七欖賽事準備就緒。

至於政府要求啟德體育園設發言人，今日出席記者會的鄧竟成自言「我今天坐在這裏，代表啟德體育園和大家做發言人」，又表示園方重視與公眾及傳媒發放新資訊。

相關字詞﹕七欖 啟德體育園 鄧竟成 欖總 編輯推介

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