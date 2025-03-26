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急症室第三類病人不獲豁免收費　高拔陞：考慮運作及減不必要爭拗 (10:28)

公營醫療收費改革方案昨日出爐，首階段收費明年元旦起實施，包括急症室由180元加價至400元，危殆危重病人豁免收費。至於為何第三類「緊急」病人未能豁免收費，醫務衛生局長盧寵茂表示，第一、二類病人可清晰分辨，而分類第三及第四類「半緊急」病人有時會構成爭拗，重申400元收費相當合理；醫管局行政總裁高拔陞亦說，做法考慮到運作情况，減少不必要爭拗，又說第一、二類病人獲豁免費用是體現急症室功能。

盧寵茂今早(26日)於港台《千禧年代》表示，急症室收費上調已考慮病人負擔能力、善用服務及分擔成本等因素，又認為現時急症室收費180元並不符合「輕症共付」的原則。他又說，現時屬第四、第五類（非緊急）的患者未必會考慮其他就醫途徑，就已前往急症室；而第三類病人的醫療需要較明顯，相信平衡收費過後亦會選擇到急症室處理，即收費對他們的影響較少。

被問到當局估算新收費能減多少急症室輪候時間，盧寵茂說，2017年增加急症室收費至180元後，第四及第五類病人減少5%，而今次調整後未能即時作估算，重申當局會每年檢視成果，考慮是否有調整空間。

對於有議員認為現時夜診等配套不足，盧寵茂稱，政府過去一段時間已就基層醫療發展下了很多功夫，當局明白要完善配套，但形容是「雞與雞蛋」的問題，稱如果急症室仍然維持低收費及「門常開」，即使私人診所增加夜診，都可能沒有病人去求醫，強調要兩者同一時間推動。

方案有調整空間？　高拔陞：會聆聽意見及解說

醫管局行政總裁高拔陞於商台《在晴朗的一天出發》中表示，收費改革保障急症人士及有經濟困難的市民，體現急症室的功能。被問到急症室收費是否仍有調整空間，高拔陞說，過去已聆聽市民、醫護、議員等的意見，認為現時方案全面、環環相扣，亦有多重保障，當局會繼續聆聽意見，並進行更多公眾教育，解說方案。

另外，醫管局亦調整藥物收費，明年元旦起每項藥物收費升至20元，高拔陞稱，病人仍然最多可獲配發24個星期的藥物量，不過會改為以每4星期作為收費單位，避免造成藥物浪費。

相關字詞﹕急症室 公營醫療收費 盧寵茂 高拔陞 編輯推介

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