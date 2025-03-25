明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港大般咸道東閘翻新後重開 增設兩條有蓋扶手電梯 (23:13)

位於般咸道的香港大學地標「東閘」近年關閉及翻新，校方今日（25日）宣布該門口已正式重開。港大指，翻新後的東閘增設兩條有蓋扶手電梯，連接位於本部校園的梁球鋸樓和鈕魯詩樓之間的3部升降機，方便行人從西營盤經扶手電梯、樓梯及升降機前往本部校園東面。 

港大稱，重新設計的東閘門廊「糅合現代建築和傳統特色」，又利用3D掃描技術保存國學大師饒宗頤教授的書法雕刻，重塑刻有校名的牌匾，「繼續傳承港大悠久歷史」；又提到設計團隊在東閘栽培簕杜鵑，「以綻放盎然的園景迎接師生和公眾」。 

校方續稱，校長張翔、港大校委會成員及大學代表今日出席東閘開幕活動。校方稱，作為校門地標，翻新後的東閘設計融合現有校園建築風格，與鄰近兩個法定古蹟馮平山圖書館、本部大樓的中西建築特色互相呼應，又稱「吸納了師生和校友提出的意見」。

翻查資料，港大東閘2022年底開始關閉。本報當年報道，有建築系學生及校友發起聯署反對東閘翻新工程，又稱新設計的無障礙電梯設於樓梯後方，不便有需要的市民。當年的聯署信提到，當上網搜尋「hku gate（港大校門）」，大多顯示東閘相片，歷代學生亦在此拍畢業照，是承載深厚歷史、校友自豪感的象徵及見證；當時亦有學生代表不滿校方欠諮詢。

另外，港大表示，將「持續優化校園設施以推動暢道通行」，正規劃在般咸道附近加建坡道，方便有需要的人進出校園；又指可通過無障礙通道前往本部校園，訪客可使用港鐵香港大學站A1或A2出口的升降機。 

上 / 下一篇新聞