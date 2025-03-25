港大般咸道東閘翻新後重開 增設兩條有蓋扶手電梯 (23:13)

位於般咸道的香港大學地標「東閘」近年關閉及翻新，校方今日（25日）宣布該門口已正式重開。港大指，翻新後的東閘增設兩條有蓋扶手電梯，連接位於本部校園的梁球鋸樓和鈕魯詩樓之間的3部升降機，方便行人從西營盤經扶手電梯、樓梯及升降機前往本部校園東面。

港大稱，重新設計的東閘門廊「糅合現代建築和傳統特色」，又利用3D掃描技術保存國學大師饒宗頤教授的書法雕刻，重塑刻有校名的牌匾，「繼續傳承港大悠久歷史」；又提到設計團隊在東閘栽培簕杜鵑，「以綻放盎然的園景迎接師生和公眾」。

校方續稱，校長張翔、港大校委會成員及大學代表今日出席東閘開幕活動。校方稱，作為校門地標，翻新後的東閘設計融合現有校園建築風格，與鄰近兩個法定古蹟馮平山圖書館、本部大樓的中西建築特色互相呼應，又稱「吸納了師生和校友提出的意見」。

翻查資料，港大東閘2022年底開始關閉。本報當年報道，有建築系學生及校友發起聯署反對東閘翻新工程，又稱新設計的無障礙電梯設於樓梯後方，不便有需要的市民。當年的聯署信提到，當上網搜尋「hku gate（港大校門）」，大多顯示東閘相片，歷代學生亦在此拍畢業照，是承載深厚歷史、校友自豪感的象徵及見證；當時亦有學生代表不滿校方欠諮詢。

另外，港大表示，將「持續優化校園設施以推動暢道通行」，正規劃在般咸道附近加建坡道，方便有需要的人進出校園；又指可通過無障礙通道前往本部校園，訪客可使用港鐵香港大學站A1或A2出口的升降機。