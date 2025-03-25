與旅議會前主席旗下旅社合謀定價　酒店罰款10萬元 (18:42)

根據相關判辭，錦倫由2016年至2017年期間與Prudential Hotel (BVI) Limited（下稱Prudential）達成協議，以每月支付1.5萬元作為錦倫在Prudential所經營的恒豐酒店內，享有設置旅遊櫃枱的獨家權，Prudential在一年內獲得逾17.1萬元。在Prudential作為協調者的角色下，錦倫與其競爭對手Tink Labs就門票合謀定價，違反「第一行為守則」。

判辭又指，Prudential一方提出其在案中角色僅為協調者，沒有從門票銷售中獲益，認為10.4萬為合適及公平的罰款；競委會則指，同案中錦倫及德厚投資有限公司分別被罰款417萬元及160萬元，認為本案合適得罰款為125萬元。法庭考慮Prudential並非主動的協調者，針對錦倫的罰款計算方式亦不適用於本案，遂接受Prudential提出的計算方法為罰款10.4萬元。

翻查資料，競委會早前與胡兆英在內的三方達成合作協議，要求審裁處向胡發出取消董事資格令，為期3年，錦倫及德厚投資有限公司須被罰款。