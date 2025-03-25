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與旅議會前主席旗下旅社合謀定價　酒店罰款10萬元 (18:42)

旅遊業議會前主席胡兆英及其擔任董事總經理的錦倫旅運有限公司（下稱錦倫），被指在多間酒店出售旅遊景點及交通門票時，要求其競爭對手上調價格，最終在酒店協助下與對手落實定價。競爭事務審裁處今日（25日）頒布判辭，指其中一間涉事酒店的經營公司違反《競爭條例》「第一行為守則」，該公司與競委會就罰款金額出現分歧，法庭經考慮後接受該公司的計算方法為罰款10.4萬元。

根據相關判辭，錦倫由2016年至2017年期間與Prudential Hotel (BVI) Limited（下稱Prudential）達成協議，以每月支付1.5萬元作為錦倫在Prudential所經營的恒豐酒店內，享有設置旅遊櫃枱的獨家權，Prudential在一年內獲得逾17.1萬元。在Prudential作為協調者的角色下，錦倫與其競爭對手Tink Labs就門票合謀定價，違反「第一行為守則」。

判辭又指，Prudential一方提出其在案中角色僅為協調者，沒有從門票銷售中獲益，認為10.4萬為合適及公平的罰款；競委會則指，同案中錦倫及德厚投資有限公司分別被罰款417萬元及160萬元，認為本案合適得罰款為125萬元。法庭考慮Prudential並非主動的協調者，針對錦倫的罰款計算方式亦不適用於本案，遂接受Prudential提出的計算方法為罰款10.4萬元。

翻查資料，競委會早前與胡兆英在內的三方達成合作協議，要求審裁處向胡發出取消董事資格令，為期3年，錦倫及德厚投資有限公司須被罰款。

相關字詞﹕競委會 編輯推介 旅遊業議會 胡兆英

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