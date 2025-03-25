明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

Uber盼出租汽車許可證不設限　倡徵網約車服務稅以支援的士業 (18:05)

政府今年內將立法規管網約車平台，社會關注政府會否增加現時僅限1500個的「私家服務出租汽車許可證」牌照上限。Uber香港區總經理鍾志霆今日（25日）在傳媒茶聚時指，期望政府不要為相關牌照數目設上限，認為設限會減少網約車供應，增加將來召網約車的等待時間。被問到有何措施平衡的士業界利益，鍾志霆認同可參考澳洲新南威爾士州模式，Uber在每程車徵收1澳元「乘客服務稅」，資金轉交政府再用於支援的士行業，認為是其中一個可探討的可行方案。

鍾志霆形容，香港人「好鍾意」Uber，過去10年已有400萬人用過Uber叫車，期望政府將來規管網約車時，不要褫奪網約車靈活的特性。鍾稱，Uber認為成功的網約車規管框架應有三大元素，一為安全性，即司機要考牌、車程有保險、以及設定車輛標準；二為可靠性，即需確保市民隨時均可叫到車；三為靈活性，即需為司機提供彈性，以滿足每日不同的點對點服務需求。鍾強調，期望當局以公眾利益為先，不要執着於為網約車輛及司機牌照設上限。司機發牌考試上，鍾指應以安全為原則，不認同需盲目與的士牌考試看齊，指的士牌考試內容著重地理知識，但網約車已有GPS導航。

被問到的士車隊將投入服務，會否與Uber構成競爭，鍾志霆稱Uber歡迎的士車隊加入市場，重申Uber認為可與的士共存，屬互補關係，非競爭對手。他透露，傳統的士一般全天候24小時營運，但約六成Uber司機夥伴每周駕駛少於20小時，即駕駛時長僅相當於的士六分一。他指，當局應避免設立過於繁複的司機發牌機制，以繼續容許網約車司機自行靈活選擇工作時間與方式。

另外，運輸署正進行個人化點對點交通服務供求進行研究，Uber今日亦公布其自行委托顧問公司AECOM進行的點對點交通需求研究。Uber指，顧問公司分析政府公開資料、Uber平台數據，並在去年11月在網上和街頭訪問超過1000人，結果顯示預計至2034年，每日有意使用點對點交通服務的乘客每日將由現時120萬人次上升至超過140萬人次，推算目前有約19%潛在需求因候車時間過長而未被滿足。

相關字詞﹕網約車 的士 編輯推介

上 / 下一篇新聞