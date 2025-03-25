Uber盼出租汽車許可證不設限　倡徵網約車服務稅以支援的士業 (18:05)

鍾志霆形容，香港人「好鍾意」Uber，過去10年已有400萬人用過Uber叫車，期望政府將來規管網約車時，不要褫奪網約車靈活的特性。鍾稱，Uber認為成功的網約車規管框架應有三大元素，一為安全性，即司機要考牌、車程有保險、以及設定車輛標準；二為可靠性，即需確保市民隨時均可叫到車；三為靈活性，即需為司機提供彈性，以滿足每日不同的點對點服務需求。鍾強調，期望當局以公眾利益為先，不要執着於為網約車輛及司機牌照設上限。司機發牌考試上，鍾指應以安全為原則，不認同需盲目與的士牌考試看齊，指的士牌考試內容著重地理知識，但網約車已有GPS導航。

被問到的士車隊將投入服務，會否與Uber構成競爭，鍾志霆稱Uber歡迎的士車隊加入市場，重申Uber認為可與的士共存，屬互補關係，非競爭對手。他透露，傳統的士一般全天候24小時營運，但約六成Uber司機夥伴每周駕駛少於20小時，即駕駛時長僅相當於的士六分一。他指，當局應避免設立過於繁複的司機發牌機制，以繼續容許網約車司機自行靈活選擇工作時間與方式。

另外，運輸署正進行個人化點對點交通服務供求進行研究，Uber今日亦公布其自行委托顧問公司AECOM進行的點對點交通需求研究。Uber指，顧問公司分析政府公開資料、Uber平台數據，並在去年11月在網上和街頭訪問超過1000人，結果顯示預計至2034年，每日有意使用點對點交通服務的乘客每日將由現時120萬人次上升至超過140萬人次，推算目前有約19%潛在需求因候車時間過長而未被滿足。