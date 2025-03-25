老婦疫下等逾一天才獲轉院　惟兩天後不治　死因庭今召開聆訊 (17:29)

事主司徒彩梨生於1938年，2022年3月8日在伊院離世。本案由死因裁判官林希維審理，死因研訊主任為大律師陳富傑。有利害關係方為醫管局，由大律師馮國礎代表。事主2名兒子列席研訊。

事主幼子孔煥成供稱，母親患糖尿病及腎病，2022年2月6日不適召救護車入院，確診細菌入血，留醫至同年3月2日再轉到佛教醫院做復康治療。母親3月5日凌晨因直腸出血須再返回伊院，但在第五波疫情下救護車不足，等至翌日早上才成功轉院。母親3月6日心臟停頓約2分鐘，翌日心臟停頓約20分鐘，醫生稱心外壓對她的影響很大。孔同意「再落去都冇意思」、放棄急救，事主3月8日離世。

伊院急症室醫生陳俊羲指，事主2月6日入院時感氣促、腳腫、肺積水及水腫，主要由急性腎衰竭引起，也可能會出現急性冠心病，須在內科留醫。伊院內科醫生高瀚揚稱，事主確診由克雷伯氏菌引起的敗血症，需以靜脈注射抗生素治療，也有尿道炎、心律不正、貪血。高瀚揚指，事主病情穩定後轉到佛教醫院繼續接受抗生素及復康治療。在林官提問下，高說伊院是急症醫院，事主在院內大部分時間只能卧床，但佛教醫院的復康人手較多。

事主長子質疑醫護將母親轉送佛教醫院的做法，說：「好似通知後，未得我​哋同意就轉咗去？」馮大狀則稱，根據牌板，家屬沒不同意讓事主轉院。高醫生引述與家屬的通話紀錄指，當時事主兒子感染新冠病毒，事主在這背景下轉院。