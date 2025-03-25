警方調查揭逾六成中學生曾遇「網上性誘識」　首兩月共10相關案件涉2宗強姦 (17:21)

警方去年2月至11月進行一項「網上性誘識」問卷調查，在10間中學以問卷訪問2018名中一至中四學生，介乎12至16歲。問卷設38題問題，其中30題讓受訪者以1至3分自評過去一年接觸誘騙者的頻密度。調查結果顯示，約62%平均分多於0分，意味逾6成受訪中學生曾遭遇「網上性誘識」，包括收到色情訊息、要求提供裸露照片，甚至被誘約見面後遭性侵。另外，有15%受訪中學生平均分多於2分，屬接觸誘騙者的高風險群組。

調查亦指出，3.3%受訪中學生曾表示發送過自己的性內容照片或影片；8.7%人收到成年人向其發送性內容照片或影片。另有，7.9%受訪者指曾與在網路上認識的成年人見面；3.7% 受訪者在見面時發生性接觸。

警察臨床心理學家馮浩堅表示，「網上性誘識」個案大多為隱蔽（hidden），又指現今青少年對性的觀念及相關意識較低，誤以為與陌生人外出、傳送私密照及發生性行為屬小事。網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德呼籲，家長應提醒青少年網上交友的風險，例如避免與不明身份人士分享個人資訊。