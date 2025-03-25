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Art Central明開鑼　展唐納天、細江英公等逾500藝術家作品 (16:18)

一連5天的Art Central明（26日）起於中環海濱開鑼，畫廊展覽將與節目同時舉行，展示逾100間畫廊和來自全球逾40個國家和地區的500多位藝術家的作品，亮點作品包括特別委約香港藝術家唐納天創作的大型藝術裝置《A Brazen Rift(After Branzi)》；今屆展會新增畫廊專題「Legend」，展示知名藝術家作品，當中包括日本藝術家細江英公的作品《蔷薇刑》。

第十屆Art Central推出的全新畫廊項目「Legend」，重點介紹6位於1970年前出生的藝術家作品，包括韓國當代藝術家李仁燮、以及本地影像藝術先驅馮美華等。另外，今屆展會再設「Neo」畫廊項目，為首年及第2年參展的畫廊提供平台，15間來自亞洲、歐美及美洲的畫廊將展出新一代藝術家作品。

今屆展會設多項節目及表演，其中全新亮點「講述表演」是一種以研究為基礎，結合文字、圖像和動作的藝術表演形式，將於展會期間每天於Central Theatre上演，以荷蘭藝術家 Bas JanAder 未完成的作品 《In Search of the Miraculous》為名，項目集合多位藝術家，以姿態的迴響探索歷史、物質與身體，遊戲於藝術實驗中，邀請觀眾進入開放而富有創造力的空間。

相關字詞﹕Art Central 藝術 編輯推介

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