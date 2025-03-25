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盧寵茂為公立醫院急症室加價解畫　強調不應將急症與其他門診收費簡單比較 (14:09)

醫衛局公布公營醫療收費調整詳情，提出急症室收費加至400元，但一類危殆及二類危急病人可豁免收費。醫衛局長盧寵茂解釋指，今次非簡單按通脹調整收費，又指以往收費制度不能持續，認為急症室收費不應與其他門診收費比較。當局強調，400元的收費已經包含所有診症費、治療費、藥物等費用，與私院急症室收費仍然有很大的距離。

盧寵茂又指，環顧全世界，不少歐美國家的急診收費過千元，而現時特區政府對公營醫療服務資助率為97.6%，「可以這麼說，全世界都沒有這樣的制度」，期望5年內降至90%，認為屬相當合理的目標，強調資助率下降後，所獲的收入也會投放至公營醫療。他舉例指，新加坡設有醫保制度，病人支付醫保後，使用公營醫療服務時的共付率約為80%。

非緊急造影項目每次收500元　盧寵茂：須謹慎使用

對於磁力共振等非緊急放射造影項目收費將增至每次500元，盧寵茂解釋指，當局鼓勵基層醫療，但電腦掃描已非基層醫療範圍，「一般都是比較嚴重的，需要一些特別專科的治療，才會去到安排電腦掃描的檢查」，而且高端影像、電腦掃描成本「是相當高」，要謹慎使用，相信「如果一個有位病人他連500元都付不起的話，我猜他應該很大機會已經符合了豁免機制」。

醫衛局料增30億收入　承諾全數用於公營醫療服務

醫衛局常秘陳松青指，今次改革重點不在於收入，而是希望透過改革公營醫療服務的資助架構，引導市民改變他們使用公營醫療的模式和習慣，例如善用基層醫療服務，勿濫用或誤用一些昂貴、高成本的服務，例如急症室或部分非緊急的放射造影服務，相信收費調整後市民的求醫模式和數字會有所改變，但很難在現階段準確估算，當局料在使用模式改變後，將帶來約30億元額外收入，重申收入所得均會用於公營醫療服務。

相關字詞﹕急症室 公營醫療收費 盧寵茂 公立醫院 編輯推介

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