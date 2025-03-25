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公立醫院急症室收費將加至400元　危殆危急病人可豁免【附新收費詳情】 (12:24)

醫衛局公布公營醫療收費調整詳情，提出急症室收費加至400元，但一類危殆及二類危急病人可豁免收費。急症病床每天收300元，療養、復康、護養及精神科病床每天收200元。新收費將於明年一月生效。

當局同時增設每人每年一萬元收費上限，適用於除自費藥械以外的所有收費項目，並引入按項共付，非緊急放射診斷及病理檢驗服務、進階及高端項目收費將50元至500元不等，當局指共付安排下，政府資助比率仍高達九成，至於基礎服務維持免費。

公院新收費詳情：

  • 急症室收費：400元，但一類危殆及二類危急病人可豁免
  • 急症病床：每天300元
  • 療養、復康、護養及精神科病床：每天200元
  • 日間程序：每張病床每天250元
  • 家庭醫學門診服務：150元，藥物每項5元（每次最多派4星期藥）；專科門診：250元，藥物收費20元（每次最多派4星期藥）
  • 住院病人、急症室病人緊急放射診斷、病理檢驗和藥物：維持免費
  • 日間醫院（老人科、復康服務）：100元
  • 普通科社康護理服務、社區專職醫療服務：100元
  • 精神科日間醫院及社康護理服務：免費

  • 專科門診的病理檢驗：按三級制分項收費，基礎項目（如肝功能、血紅素檢驗）：免費；進階（如免疫系統抗體、特別基因檢測）：50元；高端項目（如基因排序）：200元

  •  

    非緊急放射造影項目（如X光等基礎項目）：免費；進階項目（如超聲波、乳線造影）：250元；高端項目（如磁力共振）：500元

放寬費用減免的入息及資產資格　資產限額改跟公屋標準

同時，政府將放寬費用減免的入息及資產資格，套用家庭住户入息中位數作基準，上限從75%升至150%，資產限額改跟公屋資產限額；另會修改改家庭定義，同住但無直接財政連繫的家人也不會納入經濟審查。另外，涵蓋期限亦從12個月延至18個月，範圍擴括至65以下人士偶發的普通科門診，預計合資格受惠人數會由現時約30萬增加至約140萬。

相關字詞﹕急症室 公營醫療收費 盧寵茂 公立醫院 編輯推介

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