5月起輕鐵周末假期試行「貓狗同行」　貓狗須入袋與主人全程留車尾 (11:49)

港鐵指，試行計劃期間的乘客需遵守三大規則，才可攜帶貓或狗，包括只限於周末及公眾假期容許帶貓狗上車；乘客只可以於指定車門上落車並全程留在車尾位置，即一卡車輕鐵的最後一道車門，以及兩卡車的第一卡或第二卡最後一道車門；至於貓狗尺寸，須放入符合行李規章的專用袋，即長闊高相加尺寸總和不超過170厘米、任何一邊長度亦不超過130厘米。

至於「貓狗同行證」將於4月11日起發售，乘客可登入MTR Mobile購買5月份的電子「貓狗同行證」，售價99元，有效期為每張同行證上顯示的月份，不設自動續期。持有「貓狗同行證」的乘客可於該月內的星期六、日或公眾假期，按守則攜帶一隻貓或狗無限次乘車。每名乘客只可以購買當月及下一個月的「貓狗同行證」各一張。港鐵提醒，乘客仍要如常為自己繳付車程所需車資。

對於寵物尺寸要求，港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲指，暫時只接受小型貓狗，即能夠放入市面的寵物專用袋及符合港鐵行李規章為準。被問到如有乘客違反相關規則及遺留貓狗排泄物，會否作出檢控或驅趕乘客，她僅說試行期間會加強教育。港鐵又指，會檢視試行成效，如有需要或會延長有關計劃。