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A級運動放寬參與大賽要求　精英體育事務委員會冀為運動員提供穩定環境 (11:24)

政府宣布精英運動員資助上調8.3%，並放寬項目出賽要求，保留桌球、網球「精英A級」地位。精英體育事務委員會主席鄭景亮今早（25日）在電台節目表示，修訂並非為個別總會度身定造，因出賽及獲獎要求困擾不少總會、運動員，今次修訂將為他們提供更穩定環境。他又認為，項目若1997年後在奧運或亞運至少3次亮相，證明有一定認受性，運動員之後也要取得好成績維持評級。

鄭景亮在商台《在晴朗的一天出發》解釋，亞運、奧運等大賽近年多變，包括增加新興項目，剔除舊項目，有項目「出出入入」，困擾不少體育總會，現行機制也令運動員壓力很大，擔心一旦無法獲獎就要削減資助。為體育發展穩定，精英體育委員會、體育委員會一致通過，只要1997年後以「中國香港」隊名義參賽，至少3次成為或將成為亞運、奧運項目，就可獲A級資助。他強調，即使修改後，體育項目也要在精英運動評核表中取得10分或以上，才能留在A級，包括在不同大型賽事排名靠前或拿獎，形容也是「好艱難、好艱難」。

至於網球，鄭景亮在港台《千禧年代》表示，項目過往4年達A級條件，但現行規定要在世錦賽等大賽獲獎維持評級，而網球無世錦賽，「其他項目可以考4個試評分，佢只得3個試可以考」，因此評級標準納入四大滿貫賽事。鄭景亮又讚網球青訓「做得幾好」，讚球手黃澤林「土生土長」，由學界打到大專，網總「擺好多心思」在他身上，若跌出A級資助將非常可惜。他強調，四大滿貫賽取得前三名才符合A級資格，不易做到，仍需視乎兩年後成績，才可決定能否留在A級。

對於精英運動員增加資助，鄭景亮稱巴黎奧運前後，社會有聲音指運動員生活困難，考慮生活水平等因素後，決定增加資助。他表示，目前約1600多人獲精英資助，相信體院財政可應付，值得支持付出血汗的運動員。

鄭景亮又認為，今年不少精英運動項目升級，證明現行制度能鼓勵運動員爭取好成績。他表示，視乎奧運、亞運能否出現跆拳道相關項目，稍後決定跆拳道級別。

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