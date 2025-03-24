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吸煙肺癌長輩臨終相勸 煙民決心戒煙贏獎項賺健康 (22:50)

20歲開始吸煙的劉澤誠，因長輩患肺癌決心戒煙，今年成為香港吸煙與健康委員會舉辦第15屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃的冠軍，他形容戒煙後感覺更有精神及動力。委員會主席湯修齊稱，戒煙契機與過程雖有不同，但戒煙者往後人生皆好轉，期望各界繼續推動，並支持加強控煙措施。

劉澤誠從事電影及廣告製作，20歲開始吸煙，吸過電子煙，也試過捲煙，一直難以戒絕。直至去年長期吸煙的親密長輩患肺癌，臨終叮囑戒煙，他才下定決心。劉說，戒煙後感覺更有精神及動力，工作更有效率，節省的開支也可用在剛出生的女兒身上。

張惠祥14歲開始吸煙，多次戒煙，始終不敵煙癮。近年發現身邊煙民晚年均受疾病煎熬，不想他日成為家人負擔，決定戒煙。初時有強烈退癮症狀，最終在家人支持下捱過生理不適，重投無煙生活。他勸勉戒煙不分年齡，只要坐言起行。

香港吸煙與健康委員會稱，計劃自2009年至今已吸引逾1.8萬人參與。湯修齊表示，該計劃今年戒煙率達33%，期望各界繼續推動，並支持加強控煙措施。頒獎嘉賓衛生署規管事務總監趙佩燕稱，政府會開始推進去年公布10項控煙措施的立法程序，並繼續研究中長期控煙方案。

相關字詞﹕戒煙 香港吸煙與健康委員會 肺患 編輯推介

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