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荃灣港安醫院檢查燈墜落　擊中兩醫護無大礙 衛生署要求院方交調查報告 (21:54)

荃灣港安醫院昨日發生檢查燈墜落。衛生署今日（24日）宣布，正積極跟進和調查有關事件，署方已發出特別警示，通知各持份者如有使用同一型號（即Polaris® 50）的檢查燈，應儘快聯絡供應商跟進；又指衛生署已要求荃灣港安醫院提交調查報告，署方會仔細評估調查結果及醫院採取的措施，再作適當跟進，以保障病人安全和避免同類事件。

衛生署指，衛生署已聯絡該器械的本地供應商，了解事件的詳情。初步資料顯示，有關的醫療器械屬醫療器械行政管理制度的第I級一般醫療器械。衛生署會通知持份者今次事件，包括醫院管理局、所有私家醫院、持牌私營醫療機構及相關醫療專業團體，通知他們如有使用涉事器械，盡快聯絡本地供應商Draeger Hong Kong Limited跟進。衛生署亦會在醫療器械科網站，上載特別警示。衛生署今亦已書面要求Draeger Hong Kong Limited主動通知受影響的客戶及作出跟進。

衛生署指，根據醫院的通報，該院一名醫生昨晚在急診服務的一間治療室為一名病人完成程序後，在旁協助的一名醫護人員嘗試將檢查燈調向時，檢查燈突然墜落，擊中在場兩名醫護人員，兩人經檢查後沒有大礙，毋須留院治療；並無病人受傷。

至於醫院亦已於同日晚上停用涉事的治療室，同時要求供應商即時派員檢查院內所有同型號的檢查燈，確保安全穩妥。為審慎起見，院方亦要求供應商檢查院內由同一供應商（Draeger Hong Kong Limited）提供不同型號的所有檢查燈。衛生署會繼續密切和涉事醫院和供應商保持緊密聯繫及跟進，以保障病人安全。

相關字詞﹕編輯推介 衛生署

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