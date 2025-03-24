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理大專業進修學院稱將配合修例　經《專上學院條例》註冊 (19:00)

多間資助大學現設的「附屬自資部門」直接由大學監管，毋須根據《專上學院條例》（下稱條例）註冊；立法會正處理修例，新例通過後，相關大學自資部門將統一在條例下註冊。理工大學專業進修學院（PolyU SPEED）今（24日）表示將配合註冊，該校其後「繼續是理大100%擁有的院校，這個關係是分不開」，又稱即使要脫離理大，仍絕對有信心可吸引優秀學生。

立法會內會上周五（21日）同意成立修訂《專上學院條例》的法案委員會。

PolyU SPEED院長陳繼宇指，待修例通過後，校方將按要求，經條例註冊。至於屆時會否從架構上脫離理大，他認為視乎新例內容而定，又稱即使要脫離理大，仍絕對有信心可吸引本地和外地優秀學生，「課程質素及認受性不會因是否脫離理大而有所改變」。

陳繼宇又指該校希望「升格」成為私立大學，希望3年內達成目標。根據《成為私立大學的路線圖》，申請成為私大的院校須連續兩學年最少達1500名學生。陳指該校有約1500名全日制學生，研究方面亦有卓越表現，學院目前近10多個課程符合評審資格。

陳又指，近一年院校聯繫內地逾20個城市、近百間不同規格的院校，例如北京大學、上海交通大學等，商討不同的合作方式，待正式成為私立大學校後，正式簽署合作協議。陳繼宇指，將來若升格為私立大學，相信會以商業課程（獲AACSB認證）及工程相關課程（獲香港工程師學會認證）作「皇牌課程」。

相關字詞﹕專上學院條例 理工大學專業進修學院 編輯推介

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