急症室等服務加價 長期住院費則設上限「包底」 加費收入全用回公營醫療 (18:56)

消息人士強調，今次並非調整公營醫療收費，而是改革資助，將全面改革公營醫療服務所有項目，涵蓋住院、日間程序、急症室、專科門診、病理檢驗、非緊急放射造影，及家庭醫學門診。消息人士強調所有收費改革額外收入全數用於加強公營醫療服務，且今次改革是為增加病人保障，會優化醫療費用減免機制、增設住院門診收費上限，並加強危重疾病藥械支援。

擴大醫療費用減免機制 消息：大致上合資格申請公屋人士可減免費用

擴大醫療費用減免機制方面，消息稱將放寬資產及入息資格，形容大致上合資格申請公屋的人都可申請到減免費用。

至於增設住院門診收費上限，消息人士解釋會按年計算，舉例一名病人因長期病患或大病，導致需要住院、做手術及復康治療等，當一年內醫療費用超出指定上限，便可申請豁免餘下收費，由政府承擔。消息人士稱新措施目的是希望為不受惠於醫療費用減免機制卻因病需要大量服務的市民「包底」，「令市民多一重安心，不會因為今次醫療收費改革而付不起」。

加強危重疾病藥械支援方面，消息人士稱目前癌病和罕見病病人自費藥物費用昂貴，當局擬將更多藥物納入安全網，並放寬撒瑪利亞基金下有關昂貴藥物的申請條件，冀中產人士如因重病危疾亦可受惠，避免因病致貧。

另一焦點是急症室收費，消息稱收費將上調，強調是對輕症者的合理共付水平，其中第一類危殆和第二類危急病人將豁免收費，第三、四、五類病人需收費。消息人士另強調「急症室只有一個收費，並非分級」。