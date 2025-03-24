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七旬婦墮「契女」騙局損失逾6000萬元　兩同黨判囚6年及20個月　官批無人性 (18:39)

七旬婦2014年認識自稱任職銀行的「契女」後，遭對方游說匯款投資金融產品，合共損失逾6000萬元。「契女」與兩名同黨事後被控，案件開審首天「契女」不見蹤影。兩名同黨經審訊後裁定欺詐及「洗黑錢」共7罪成立，今（24日）於高院分別判監6年及20個月。法官批評，其中一名同黨聲稱為了萬多元報酬犯案，但他有份哄騙無知婦孺，將事主玩弄於股掌之中，實在毫無人性、愚不可及。

案中原本有3名被告，首被告范佩韻於審訊首日潛逃，控方繼續檢控次被告、保安員伍超光（現54歲）和第三被告、公司秘書鄭德起（現54歲）。庭上透露，伍有違反「限奶令」案底，辯稱因私人交情協助范行騙；鄭受僱於范的公司，事後遭事主民事索償。

針對一項洗黑錢及3項欺詐罪成的伍超光，辯方求情指他僅負責次要角色，范佩韻才是始作俑者。法官郭啟安反駁指，范後期因另案入獄，伍挑起大樑策劃騙局，誘使七旬事主繼續付款。郭官形容，即使騙局的「劇本」不是由伍撰寫，伍擔當「最佳男主角」，亦有重要作用。

郭官判刑時指，范佩韻是本案幕後主腦，利用事主的孤獨無知，以虛構人物、文書和交易「全方位」行騙，即使范另案入獄後仍不放棄，指示伍超光向事主索款，想榨乾事主一分一亳。郭官表示，事主後期發現范不知所蹤，要求取回本金；伍為了拖延時間，以香港金管局職員自居，著事主繼續付款，顯然和范共同犯罪，罪責和范相同。

郭官強調，即使伍為了1.4萬元報酬犯案，其作為毫無人性，只能怪自己貪心，承受重判亦與人無尤。郭官續指，伍訛稱為金管局職員，顯然利用金管局的權威犯案，嚴重性無異於一般欺詐案，就4罪判伍囚6年。

至於4項洗黑錢罪成的鄭德起，郭官表示他知悉范佩韻的公司無實際業務，亦知道范因另宗欺詐案服刑，卻協助范處理事主匯款，必然有理由相信款項與騙案有關。郭官認為，就算鄭不是為了個人利益，他按照范指示行事，無疑鼓勵范繼續行騙；鄭實在無必要為了微薄的薪金「助紂為虐」，對事主被騙財視而不見、同流合污，遂判鄭囚20個月。

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