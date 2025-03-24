桌球及網球未來兩年續為「A級」精英體育項目　精英運動員資助額下月起增8.3% (18:08)

現時當局對A級精英項目的要求，包括在過往4屆及未來2屆賽事中，最少3次成為奧運或亞運競賽項目。羅淑佩表示，體育項目能否成為競賽項目並非由屬會或運動員決定，形容有時運動員亦感無奈，故對桌球的要求將調整為由1997年、以中國香港名義作賽起，曾3次成為或即將成為奧運或亞運競賽項目。至於網球，由於沒有世錦賽，故加入在四大滿貫賽事、台維斯盃及金夫人盃中取得前3名的達標條件，她稱，要達標並不容易，當局冀向運動員提供彈性，亦給予努力的目標，強調將來絕對有可能修訂調整相關條件。

另外，羅淑佩亦公布，體院已完成檢討精英運動直接資助機制，當中考慮自2020年的消費物價指數升幅、市場薪酬趨勢、吸引體育人才需求，體育委員會委員一致認同資助額調整幅度合適，盼望可提升對精英運動員的支援，讓他們在相對穩定的經濟環境中訓練。她強調，由體院資助的運動員並非「打工仔」，亦不是員工，他們付出的努力和汗水不能單以金錢量度，認為坊間要修正將資助當作薪酬的看法。