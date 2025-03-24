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海關大澳截走私漁船　檢獲魚翅雪茄電子產品總值2500萬元 (17:52)

海關在大澳截獲一艘漁船，檢獲懷疑受管制乾魚翅、一批電子產品及雪茄等，市值約2500萬元，拘捕4名中國籍男子，並扣留一艘用作走私漁船。

被捕4名男子年齡介乎31至53歲，分別是船長，輪機長及船員，現正被扣留調查，稍後將會暫控一項企圖輸出未列艙單貨物，明日（25日）在西九龍裁判法院提堂。

海關有組織罪案調查科上周六（22日）晚在屯門一帶反走私巡邏，發現一艘漁船停泊在岸邊，有人將數十箱貨物搬上船，漁船其後從西面水域離開本港，隨即通知港口及海域科進行攔截。

港口及海域科海域行動組高級督察黃芷欣稱，當晚接獲一艘漁船涉嫌走私活動，發現漁船駛至西北面水界準備往內地，區域巡邏船立即展開追截，終在大澳對開截停船隻調查。船上當時有4名船員，但船長未能出示載貨艙單，關員遂在船上搜查，發現其中一格船艙佈滿雜物，移開後發現下層有暗格，檢獲一批未列艙單貨物，包括400公斤懷疑受管制乾魚翅、約40萬件電子產品及1200支雪茄，市值約2500萬元。

海關有組織罪案調查科高級調查主任康恩表示，初步調查相信走私分子僱用船員，利用漁船將走私貨物偷運到內地，走私物品收藏在船體結構內的暗格，相信曾經改裝，漁船被扣留調查，稍後安排驗船師檢驗船體。

康續指檢獲的走私物品主要是乾魚翅、電子零件及雪茄等。當中魚翅屬貴價食材，內地一向對貴價食材需求殷切，如要正當出口需領取許可證，而檢獲的走私物品，若成功偷運到內地可逃避約300萬元稅項。

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