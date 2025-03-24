議員批數碼平台工作者調查參考價值低　陸頌雄：內容如「阿媽係女人」　何啟明：已找出最受關注議題 (17:02)

工聯會議員陸頌雄批評兩項調查內容如「阿媽係女人」，只是指出大家早已知悉的事、整合出工友訴求，當局的文件也無提出解決問題方案，參考價值低，也令人失望，質疑當局提高數碼平台工作者保障的決心。民建聯議員顏汶羽也不解為何相關調查未問及很多「關鍵問題」，包括平台工作者與平台間的勞動關係、工傷及投購保險情况、有否交稅等。

勞聯勞工界議員周小松亦指，調查結果無助釐清雙方勞動關係，直指調查結果意義不大，難為探討數碼平台工作者保障提供基礎。工聯會議員黃國則提出，最高人民法院已有指導案例指出以「用工事實」決定平台與平台工作者間的勞動關係，港府應作參考。

勞福局副局長何啟明回應議員提問時多次重申，當局會於今年內擬定路向，又指本港現時以僱主對僱員的控制權去釐定工作關係，與內地案例「原則相同」，惟個案各異，最終結果要視乎具體案情。何續指，調查內容已找出平台工作者最關注議題，包括打擊非法勞工、收入穩定性、及工傷意外補償。

勞工處助理處長（勞資關係）梁樂文則解釋，調查主要想了解平台工作者的工作情况、收入、以及他們對工作模式理解。但據其了解，平台有為工作者購買保險，未來會繼續在有三方代表的聯絡小組檢討相關保險提供的保障是否足夠。政府統計處高級統計師（社會）董詩韻另表示，從事平台工作的人只佔整體就業人口不足1%，抽樣樣本有限，難從中找工傷者，「做幾萬戶都未必做到。」

勞福局建議保留首席勞工事務主任有時限編外職位

勞福局也在會上建議保留勞工處一個首席勞工事務主任有時限編外職位，為期3年，以領導職工會登記局及勞資協商促進科。相關職位2022年獲通過開設，多名議員關注該職位是否屬長期需要，以及相關工作能否由勞工處3名編制內的首席勞工事務主任處理。

勞福局長孫玉菡回應指，勞工處只有3名常額首席勞工事務主任，各自有大量工作，難兼任職工登記局工作。他說，職工會登記局長工作以往多涉及行政，但《職工會條例》修例後將涉及維護國家安全，工作量有增無減，目前評估相關職位有長期需要，但因未掌握實際情况，故謹慎地先建議延續3年，3年後有實際數據會再就該職位安排作詳細評估。