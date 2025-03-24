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高等教育界分享全國兩會見聞　三校長稱教育、人才及科技發展一脈相承 (16:24)

國務院總理李強在政府工作報告提及支持港澳「深化國際交往合作」。理大及港專今（24日）合辦高等教育界「兩會見聞」分享會，問及地緣政治下，本港院校如何加強國際合作，香港大學副校長（健康）劉澤星表示，不少美國學者欲到海外發展，認為本港應把握地緣政治所帶來的契機，並堅持「一國兩制」方針，令海外人才對本港保持信心，吸引對方來港發展。另外，理大、浸大及教大校長今日均稱，教育為人才和科技發展提供支撐，三者關係一脈相承。

全國兩會舉行期間，國家主席習近平在政協民盟、民進、教育界聯組會上提及，「教育、科技、人才體制機制一體化」。理工大學校長滕錦光表示，該校發展符合習近平在兩會上提及的重要講話精神，包括應對社會需求，開辦低空經濟及電動車等碩士課程，並通過教育為人才和科技發展提供支撐。他稱，理大未來將在教育科研及管理方面進行AI轉型，除了持續發表科研論文，亦會帶動技術創新，「把論文寫在祖國大地上」。

連續三年參與兩會的浸會大學校長衞炳江表示，相對往年，今年兩會氣氛較輕鬆。他指，香港需發展科技以融入國家發展大局，而科技創新需靠人才發展，人才培養則靠教育。教育大學校長李子建提到，人才、教育、科技及創新「一脈相承」，指出人才是首要資源、創新為動力、科技則推動生產力，而教育為連結三者的途徑。

自資院校方面，港專學院校長陳卓禧表示，習近平在教育界聯組會議上提到，職業教育需「想在前頭、趕在前頭」，需配合社會需求發展，「如果現在不謀劃，到時才想就遲了」。他表示，習的說話為職業教育的發展帶來指導，將思考未來職專如何配合社會的需求。他亦指，若本港發展國際教育樞紐，需投入大量資源並打破融資的限制，包括為學生提供奬學金，以及建設宿舍等設施，同時建立與內地及外國學歷及學分互相認證的制度。

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