村屋大王與區議員涉「套丁」　被告曾引林鄭指丁屋申請人違轉讓條文不涉刑事 (15:20)

被告王光榮（72歲）及程振明（65歲）否認同一項串謀詐騙罪，涉及串謀142名新界原居民一同詐騙地政總署，誘使署方批出興建丁屋的牌照。廉署高級調查主任李梓軒供稱，他於2021年3月因為「套丁案」拘捕王光榮，先後為王進行5次錄影會面。李同意，王在錄影會面中主動回應提問，更向署方提供文件，包括時任房屋局長孫明揚及時任發展局長林鄭月娥分別於2006年及2007年所發信函。

辯方綜合王在錄影會面中說法，指王堅稱丁屋政策曾出現重大變化，孫明揚及林鄭月娥曾分別去信鄉議局作出「承諾」，稱將丁屋申請人在法定聲明內關於轉讓丁權的條文，改為在地契內註明，違反相關條文將不涉刑事，採用民事違反契約方式處理；王稱丁權是憲法權利，屬於原居民的私人權利，「可以freely dispose（自由處置）」，丁屋「補完地價可以賣」，不受刑事檢控，「punishment（懲罰）係民事上收返牌照」。

辯方指，姑勿論王的看法是對或錯，但王於調查期間表達他真誠相信以上看法。李表示同意，但指當局在法定聲明中移除相關條文與廉署檢控的基礎沒有關係。李亦稱，王向廉署表示他曾為「新鴻基」負責收地、買地的交易，他於2015年已退休，至被捕時已經有10年沒有接觸其律師樓業務，王亦稱於案發時，他「根本冇見過啲丁（原居民）」。