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已婚男教師與15歲女生師生戀及性侵對方　求情稱已獲妻兒原諒 (14:09)

已婚中學宗教科男教師涉與15歲女學生發展師生戀，又在殘廁跟對方性交及以下體性侵她。男教師今（24日）在區域法院承認一項非法性交罪和一項非禮罪，案件今午判刑。辯方求情稱，被告獲母親、太太、教會牧師撰寫求親信，其兒子亦透過一幅畫作，表示希望父親早日回家。辯方重申，被告對自己有違道德和誠信的行為感到羞愧，希望法庭考慮被告獲妻子原諒等因素酌情輕判。

被告L.W.S（41歲）的承認案情提到，2022年，於涉案中學就讀中一的事主X，透過其他同學認識在該校任教13年的被告，同年兩人關係變得親密，年底發展為情侶。翌年6至7月，兩人曾發生性關係，其後X升讀中二，被告出任X所就讀班別的宗教科老師，至同年底兩人分手，被告亦以個人理由辭任涉案學校教師。

就非法性交事件，X跟社會福利署人員錄影會面時稱，2023年6月某日下午放學後，被告要求X帶他到殘廁，X遂帶被告到蘇屋邨附近商場的殘廁，之後被告抱著穿著衣服的X，並把戴上安全套的生殖器官插入對方下體，性交過程歷時約5至10分鐘。X指出，兩人性交前，她曾告訴被告自己當時15歲，又謂只為「純粹配合」被告而性交，並感覺性交過程「無咩特別」。

至於涉案非禮事件，X在錄影會面稱，2023年7月某日放學後，被告要求X跟他再次前往上述殘廁，之後被告在廁所脫下褲子，並以戴上安全套的生殖器官摩擦X私處外側及附近位置，整個過程歷時5至10分鐘，其間X沒脫下衣服。

就著事件曝光經過，案情提到，2024年1月28日深夜，X的父親得悉X在家中吸煙，擔心她或受不良影響，遂查看她的手機，過程中發現X跟被告在Instagram有關性行為的對話。X的父親其後憑被告向X傳送的自拍照，向涉案中學副校長確認被告的身份，然後將事件報警處理。

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