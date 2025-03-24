已婚男教師與15歲女生「師生戀」後性侵對方　入獄22個月 (15:59)

被告L.W.S（41歲）的承認案情提到，2022年，於涉案中學就讀中一的事主X，透過其他同學認識在該校任教13年的被告，同年兩人關係變得親密，年底發展為情侶。翌年6至7月，兩人曾發生性關係，其後X升讀中二，被告出任X所就讀班別的宗教科老師，至同年底兩人分手，被告亦以個人理由辭任涉案學校教師。

就非法性交事件，X跟社會福利署人員錄影會面時稱，2023年6月某日下午放學後，被告要求X帶他到殘廁，X遂帶被告到蘇屋邨附近商場的殘廁，之後被告抱著穿著衣服的X，並把戴上安全套的生殖器官插入對方下體，性交過程歷時約5至10分鐘。X指出，兩人性交前，她曾告訴被告自己當時15歲，又謂只為「純粹配合」被告而性交，並感覺性交過程「無咩特別」。

至於涉案非禮事件，X在錄影會面稱，2023年7月某日放學後，被告要求X跟他再次前往上述殘廁，之後被告在廁所脫下褲子，並以戴上安全套的生殖器官摩擦X私處外側及附近位置，整個過程歷時5至10分鐘，其間X沒脫下衣服。

法官彭中屏判刑時表示，被告和事主X年紀相差24年，以及被告違反誠信利用師生關係行事，都是加刑因素；彭官亦拒絕接納案發時已婚的被告「真心」跟X發展情侶關係。

與此同時，彭官指出，事後被告有反省過錯和有悔意，因此在2023年11月辭職遠離受害人。彭官亦提到，沒證據顯示X承受嚴重心理創傷，而且被告沒以武力犯案、案發時亦有用安全套，決定以監禁27個月和18個月，作為非法性交罪和非禮罪的量刑起點。彭官因應被告認罪，以及兩罪案發日期相差一個月等因素，決定判被告監禁22個月。

案情提到，2024年1月28日深夜，X的父親得悉X在家中吸煙，擔心她或受不良影響，遂查看她的手機，過程中發現X跟被告在Instagram有關性行為的對話。X的父親其後憑被告向X傳送的自拍照，向涉案中學副校長確認被告的身份，然後將事件報警處理。