洪水橋跨境鐵路擬兩地分開招標 擬申3億多元做勘查研究 (08:00)

政府下周一（31日）將在立法會鐵路事宜小組委員會講解連接洪水橋及深圳前海的港深西部鐵路。運輸及物流局長陳美寶昨稱，希望採取創新模式推進項目，香港與深圳同步各自興建相關路段，營運方面則盼與深港合作辦公室檢視能否共同委聘統一營運者，今年下半年會就項目的具體發展模式邀業界交意向書。據悉，政府將在下周會上提出就項目申請撥款做勘查研究，料涉3億多元，目標2035年通車。消息稱，鐵路香港段及內地段將分開招標，兩路段的財務安排由兩地政府各自負責，位於深圳灣及前海的一地兩檢口岸將由內地政府出資興建，港府只交租。
港深西部鐵路全長約18公里，由屯馬線洪水橋站一帶出發，途經厦村、流浮山，跨越后海灣連接深圳灣再駁前海。
陳美寶昨在無綫《講清講楚》表示，期望項目以「設計、建造及營運」的合約模式推進，香港與深圳同步各自興建，以節省工程時間，洪水橋至對岸深圳灣的海底隧道段，會研究委託深圳方協助興建，另亦會與深圳政府探究委聘營運者統一營運整條鐵路。
翻查資料，「設計、建造及營運」即由政府負責建築費用，再由私營機構按政府要求設計和建造，工程完成後，機構再以管理合約模式參與營運。被問會否邀請港鐵參與，陳美寶稱會公開招標，當局持開放態度。她又確認走線將增設深圳灣站，稱相信可提升西邊跨境的連接性。
據本報了解，香港境內與內地境內的鐵路段將由兩地政府各自招標，兩地各自研究財務安排，香港段收集意向書後，料最快在未來一兩年正式招標。對於陳美寶稱海底隧道段委託深圳興建。消息人士稱此為新做法，有別於以往高鐵由兩地政府「各起一半」至邊界線，今次直接交由內地興建，建築費用或攤分。消息人士分析，如用以往各建一半模式，項目造價或達1000億元，由內地興建海底隧道料可降低費用。
實政圓桌立法會議員田北辰認同鐵路統一營運者，但為方便對接，較理想為即使香港段及內地段分開招標，最終仍由同一建造商建造。 他認為倘採「設計、建造及營運」模式，中標者或須同時建造及營運，相信難有公司做到，建議當局參考意向書後探討建造及營運分拆兩張合約。
田又關注，內地工資水平較低，香港段若由內地建造商中標，內地工人在港開工現會被視為外勞，建造商需以香港工資水平出糧。田建議探討另設機制，如工人每日來回本港開工不當外勞，維持以內地工資出糧，降低成本。
香港新方向張欣宇認同當局探討由兩地合作、互補優勢的新模式興建跨境鐵路。他說，是次香港段及內地段的車站數目、長度差不多，內地工程成本低、效率高，如沿用各起一半模式，相信雙方在進度及成本將有很大對比，倘屆時需分段通車，「香港也會很尷尬」。