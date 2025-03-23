長和巴拿馬風波下 李澤楷北京出席論壇 與總理李強大合照 (21:53)

長和擬出售巴拿馬港口權益備受國際關注，長和創辦人李嘉誠之子、盈科拓展集團主席李澤楷今日有份獲邀在北京出席國務院發展研究中心主辦的中國發展高層論壇，並與總理李強同場並大合照。
根據中國發展高層論壇名單，李澤楷是中方企業界代表之一，並有上台大合照；根據一連兩日公開議程中，他無獲邀發言。根據央視片段，在開幕儀式上，他坐在財政司長陳茂波後一排、諾貝爾經濟學獎得主Joseph Stiglitz旁。其他香港出席者包括港交所主席唐家成、中大前校長劉遵義、中電首席執行官蔣東強、港鐵主席歐陽伯權、瑰麗酒店首席行政總裁鄭志雯等。曾提出「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇繼續獲邀出席。其他有份出席開幕儀式包括港交所前總裁查史美倫、港鐵行政總裁金澤培、瑞房副主席羅寶瑜等。
內地部分傳媒都有關注李澤楷在碼頭風波期間現身北京，其中新浪財經一度刊出〈敏感時刻，李嘉誠次子現身北京出席重要論壇〉文章，但其後不能登入。與此同時，騰訊網轉載深圳直新聞相同標題，其後加上問號，則仍繼續能登入。
陳茂波昨獲安排在下午一場研討會發表主題發言，他提及一國兩制下內聯外通角色，可深化國際交往合作，也為全球企業創造更大商機。他表示，會繼續鞏固與歐美等傳統市場的關係，並全力開拓新市場，聯動更多內地省市共同「出海」招商引資。他又表示，提出以人工智能作關鍵產業戰略目標，相信憑香港創科優勢、國際資金數據和人才，加上區內城市的條件，相信香港可以成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地。