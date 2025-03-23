長和巴拿馬風波下 李澤楷北京出席論壇 與總理李強大合照 (21:53)

根據中國發展高層論壇名單，李澤楷是中方企業界代表之一，並有上台大合照；根據一連兩日公開議程中，他無獲邀發言。根據央視片段，在開幕儀式上，他坐在財政司長陳茂波後一排、諾貝爾經濟學獎得主Joseph Stiglitz旁。其他香港出席者包括港交所主席唐家成、中大前校長劉遵義、中電首席執行官蔣東強、港鐵主席歐陽伯權、瑰麗酒店首席行政總裁鄭志雯等。曾提出「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇繼續獲邀出席。其他有份出席開幕儀式包括港交所前總裁查史美倫、港鐵行政總裁金澤培、瑞房副主席羅寶瑜等。

內地部分傳媒都有關注李澤楷在碼頭風波期間現身北京，其中新浪財經一度刊出〈敏感時刻，李嘉誠次子現身北京出席重要論壇〉文章，但其後不能登入。與此同時，騰訊網轉載深圳直新聞相同標題，其後加上問號，則仍繼續能登入。

陳茂波昨獲安排在下午一場研討會發表主題發言，他提及一國兩制下內聯外通角色，可深化國際交往合作，也為全球企業創造更大商機。他表示，會繼續鞏固與歐美等傳統市場的關係，並全力開拓新市場，聯動更多內地省市共同「出海」招商引資。他又表示，提出以人工智能作關鍵產業戰略目標，相信憑香港創科優勢、國際資金數據和人才，加上區內城市的條件，相信香港可以成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地。