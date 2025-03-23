保良局羅傑承中學肇慶交流團21師生嘔吐發燒　8人對諾如病毒呈陽性 (19:42)

中心表示，昨日（22日）知悉該交流團懷疑出現急性腸胃炎群組個案後即時展開流行病學調查，得悉該中學135名師生於本月20日出發到肇慶進行3天交流，當中20名學生及一名老師自本月21日上午約11時至翌日早上約8時內，陸續出現與諾如病毒感染吻合的病徵，包括嘔吐、腹瀉和發燒。其中18人曾在當地求醫，全部情况穩定並已出院，其中8人對諾如病毒呈陽性反應。中心已把相關的流行病學調查資料通報廣東省衞生當局，並獲悉內地已就個案展開調查。

中心表示，正從不同方向調查是次諾如病毒爆發個案的可能源頭，包括經人傳人、或受污染的食物或環境傳播的可能性。初步調查結果顯示，21名受影響人士除團餐外，未有進食其他共同食物，近日該學校亦沒有急性腸胃炎爆發個案。經分析個案發病時間，中心初步未能排除個案經進食受污染食物而受到感染。

中心表示，已向受影響學校提供有關急性腸胃炎傳播、預防和控制的健康建議。中心會繼續跟進事件和進行流行病學調查，包括安排患者收集糞便樣本作化驗。中心亦已知會教育局，提醒注意相關情况。