工聯會促檢討輸入外勞計劃 稱建造業飲食業難搵工壓薪金　 (19:30)

工聯會理事長、立法會議員黃國表示，自推出補充勞工優化計劃至去年9月底的一年間，香港共輸入28818名外勞，平均每月2400人；而截止今年2月共輸入5.1萬名外勞，即在5個月內新增2.2萬名外勞，計及輸入外勞計劃等數字龐大，認為外勞大舉湧港已損害本地就業。

香港建造業總工會理事長周思傑表示，去年香港的私人工程量大減三分之二，稱第三季至今只有寥寥數單工程開工，工友本已「唔夠工開」，有工開的本地工友亦被壓價。他以紮鐵大工為例，工會的參考日薪是2930元，但本地工友很多時被壓價至2100元甚至更低。他建議將大型工程「斬件上馬」，增加就業，亦希望由業主或大判直接出糧，減少欠薪拖糧。

工聯會認為，政府應就不同行業實際就業情况，及時檢討調整輸入外勞計劃，保障本地勞工優先就業和工資合理增長，亦建議全面檢討「補充勞工優化計劃」，為不同行業工種設立外勞上限和分批實施計劃。工聯會亦促請政府應先積極推動就業優先政策，釋放本地潛在勞動力，同時加快推出大型工務工程。