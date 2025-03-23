明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

器官捐贈名冊登記人數近40萬創新高　盧寵茂：只要有信心奇蹟可發生 (13:49)

多名器官受贈者今（23日）出席「器官受贈者感恩大會」，分享重獲新生感想。醫衛局長盧寵茂致辭時，宣布本港器官捐贈名冊已近40萬人，創歷史新高，但仍有突破紀錄空間。他特別提到獲內地器官移植的女嬰芷希、祈祈，指「只要我哋有信心、有決心，諗吓點幫病人」，奇蹟也可發生。香港移植學會會長馮恩裕表示，香港捐贈率仍非常低，目前有逾2600名患者在器官移植等候名單上。

換肝名醫出身的盧寵茂說，多年來自己由「前線小人物一路做上去」，見證器官移植的困難及突破，今日亦看到曾醫治的病人列席，每逢出席此類聚會，他都由心感恩。盧又稱，對捐贈者的感恩應追溯到56年前，本港第一宗腎臟捐贈，他感謝捐贈者、家屬的無私大愛，以及醫護付出。

被問到醫療收費改革方案，盧寵茂離場時稱「好快，好快（公布）」。

過去兩年有54名遺體器官捐贈者及56名活體捐贈者　

香港移植學會會長馮恩裕致辭時表示，過去兩年，本港共有54名遺體器官捐贈者，拯救138名病人；以及56名活體捐贈者，使56名患者重生。但香港每百萬人只有約3.6名捐贈者，仍屬全球最低捐贈率的地方之一，而目前仍有逾2600名患者在器官移植等候名單上。首屆感恩大會15年前舉行，馮恩裕表示，過去15年共2163名病人接受器官捐贈，他感謝捐贈者及其家人給予「生命的禮物」，盼公眾繼續支持器官捐贈。

多名捐贈者及受贈者在會上分享感言。51歲賴瑞蘭前年接受雙肺移植，形容手術後終於「舒服晒」。她8歲肺部受感染，20多年來經常呼吸困難、喉嚨卡痰，形容像「膠袋笠住個頭」。2022年她持續氣喘，醫生建議她換肺，最終在前年1月加入輪候名冊，苦候半年終成功換肺。輪候期間，有病友等不及換肺而去世，讓她對換肺機會格外感恩。

52歲殷國強去年2月因肝指數飆升入院，幾天內肝臟急速衰竭，需立刻換肝，獲妹妹捐肝。妹妹殷敏兒憶述，二哥有脂肪肝不適合捐贈，她認為「有得救唔救，等於見死不救」，衡量到捐肝手術風險低後，立刻決定捐肝，兄妹間經此一役，關係緊密不少。

香港醫學專科學院主席李錦滔宣布，今年將成立「器官捐贈專責小組」，集合10多個分科學院、逾千名院士，制定有效策略，推廣器官捐贈文化。

相關字詞﹕器官捐贈 盧寵茂 編輯推介

上 / 下一篇新聞