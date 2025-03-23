器官捐贈名冊登記人數近40萬創新高　盧寵茂：只要有信心奇蹟可發生 (13:49)

換肝名醫出身的盧寵茂說，多年來自己由「前線小人物一路做上去」，見證器官移植的困難及突破，今日亦看到曾醫治的病人列席，每逢出席此類聚會，他都由心感恩。盧又稱，對捐贈者的感恩應追溯到56年前，本港第一宗腎臟捐贈，他感謝捐贈者、家屬的無私大愛，以及醫護付出。

被問到醫療收費改革方案，盧寵茂離場時稱「好快，好快（公布）」。

過去兩年有54名遺體器官捐贈者及56名活體捐贈者

香港移植學會會長馮恩裕致辭時表示，過去兩年，本港共有54名遺體器官捐贈者，拯救138名病人；以及56名活體捐贈者，使56名患者重生。但香港每百萬人只有約3.6名捐贈者，仍屬全球最低捐贈率的地方之一，而目前仍有逾2600名患者在器官移植等候名單上。首屆感恩大會15年前舉行，馮恩裕表示，過去15年共2163名病人接受器官捐贈，他感謝捐贈者及其家人給予「生命的禮物」，盼公眾繼續支持器官捐贈。

多名捐贈者及受贈者在會上分享感言。51歲賴瑞蘭前年接受雙肺移植，形容手術後終於「舒服晒」。她8歲肺部受感染，20多年來經常呼吸困難、喉嚨卡痰，形容像「膠袋笠住個頭」。2022年她持續氣喘，醫生建議她換肺，最終在前年1月加入輪候名冊，苦候半年終成功換肺。輪候期間，有病友等不及換肺而去世，讓她對換肺機會格外感恩。

52歲殷國強去年2月因肝指數飆升入院，幾天內肝臟急速衰竭，需立刻換肝，獲妹妹捐肝。妹妹殷敏兒憶述，二哥有脂肪肝不適合捐贈，她認為「有得救唔救，等於見死不救」，衡量到捐肝手術風險低後，立刻決定捐肝，兄妹間經此一役，關係緊密不少。

香港醫學專科學院主席李錦滔宣布，今年將成立「器官捐贈專責小組」，集合10多個分科學院、逾千名院士，制定有效策略，推廣器官捐贈文化。