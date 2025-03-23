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陳茂波：香港發展文創產業有獨特優勢 (12:52)

正於北京訪問的財政司長陳茂波到訪一家潮流文化創意企業，認為香港在發展文創產業上擁有許多獨特優勢，包括中西文化薈萃、多元包容的創作空間，而創作人同時了解內地市場，亦有國際視野，相信能創造出引發大眾共鳴的內容和角色。

陳茂波說，文化創意產業近年正蓬勃發展，一些深受歡迎的知識產權(IP)商品，成為不少人對文化認同與情感連結的載體，而IP衍生出大量商品，帶來龐大的商機。他總結稱，要成功經營文創類IP產品，必須具備3項關鍵元素，包括產品與客戶間的感知以至思想交流、能為客戶帶來不同面向的體驗，以及產品有不斷變化、迭代以至革新的潛力。

另外，陳茂波將於「中國發展高層論壇」的專題研討會上，就如何透過改革激發增長動能作主旨演講。他說，全球經濟與社會發展當前正面對多重挑戰，個別西方國家的保護主義和政策搖擺，加劇地緣政治風險和經濟碎片化，加上科技創新引發商業營運以至模式的顛覆式變革，人口高齡化亦為消費需求結構等帶來漸進但巨大的轉變，相信對香港而言，這些趨勢難免會為發展造成挑戰，但也可帶來機遇。

他表示，未來會繼續加強於傳統市場和新興市場的宣傳推廣工作，鼓勵各地企業充分利用香港籌融資功能，以及整個大灣區的創科生態體系，加速擴展業務。

相關字詞﹕陳茂波 文創產業 編輯推介

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