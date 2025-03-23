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陳美寶：會積極研究於市區設無人機航線　載人項目未必很快開展 (12:38)

38個低空經濟「監管沙盒」試點項目獲批，大部分航線圍繞科學園、數碼港、離島及馬鞍山等沿海地區。運輸及物流局長陳美寶表示，市區人口密集，對找到適合的起降點有難度，加上市區本身物流配送效率很高，要考慮如何最理想地發揮無人機的經濟價值，不過當局會積極研究在市區設航線。她又說，明白社會期望推出載人項目，目前首階段個別項目的機種有能力載人，當局稍後會讓其試驗，惟要先待修訂法例，強調要以安全為本，「未必咁快嘅階段會載人」。

陳美寶於無綫節目《講清講楚》表示，政府會修訂附屬法例，容許載人試飛；對於日後可載人的超大型工具，當局未來會修訂民航的法規框架，或設專屬法例處理。被問到會否設跨境航線或考慮在維港兩岸設航線，她說維港海面是政府飛行服務隊的飛行範圍，而維港亦有船隻行駛，當局會採取開放態度，在兼顧實用及安全下，考慮可能性；跨境航線則要處理清關方面的問題，發展低空經濟工作組曾與內地相關部作初步接觸交流，獲正面反應。

發展低空經濟工作組將發布綱領藍圖

至於當局是否有估算要興建多少航線及基站，才能夠推動無人機服務成為「經濟」，陳美寶表示，工作組正密鑼緊鼓作準備，將發布一份綱領藍圖，涵蓋試點項目實戰經驗、基礎設施及整體全盤規劃，作出頂層布局。她指出，時間就是金錢，無人機服務的時間效率對整個社會都有價值，亦可帶動科學研究及商機。

被問到若試點項目發生意外，責任誰屬？陳美寶稱，當局要求無人機作多重保障、技術要滿足嚴格要求，機內亦有一定安全措施，例如後備螺旋槳、定位系統等，當局亦會要求載重較多、超視距無人機等要購買保險，已與保險業初步聯絡。至於試點項目是否可獲免責，她稱，要視乎每宗個案情况，考慮申請者是否有跟足安全承諾。

政府正與深圳合作推展港深西部鐵路，陳美寶說，會探討兩地同步各自興建以節省時間，亦會考慮兩地共同委聘統一營運者，會爭取今年下半年發出邀請意向書，詢問市場反應。

相關字詞﹕低空經濟 無人機 陳美寶 編輯推介

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