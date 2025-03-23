Coldplay啟德演唱會門票「資料偏差」 消委會接25宗投訴 (11:45)

消費者委員會表示，對有關Coldplay香港演唱會需更換門票的投訴事件表示關注，並敦促Cityline 盡快完成換票安排，以保障受影響消費者的權益。

受影響的消費者如需尋求協助，可到消委會網站（https://www.consumer.org.hk/tc/complaint-form ）填寫投訴表格，並提交交易憑據；或於辦公時間 (星期一至五上午9時至下午5時30分），致電消委會投訴熱線2929 2222查詢。

Coldplay下月8、9、11及12日在體育園舉行4場演唱會，為園區首個外國歌手大型演唱會。綜合持票觀眾網上資料，部分持1399元企位門票觀眾收到Cityline電郵通知，因門票上資料偏差，現有門票將作廢，需於3月24日至4月7日到本港7個指定地點換新門票。Cityline及後於昨晚8時許向受影響者發新電郵及於社交平台交代新安排，將在廣州和深圳的永東巴士服務中心新增換票點，以及活動期間提供現場服務櫃台換領，並研究經快遞換票，近日公布詳情；手續費約6至8周內全額退回。