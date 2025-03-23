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Coldplay啟德演唱會門票「資料偏差」 消委會接25宗投訴 (11:45)

英國樂隊Coldplay下月初在啟德體育園主場館舉行演唱會，部分持1399元企位門票的樂迷接獲售票網Cityline通知稱「門票上的資料出現偏差」，須於首場演唱會前兩周內親身到指定地點換領新門票，逾百名受影響內地樂迷湧到文體旅局長羅淑佩的社交平台小紅書投訴。Cityline昨晚向受影響觀眾發新電郵，將新增廣州和深圳換票點及研究經快遞換票，並全額退回每張門票150元手續費。截至今日（23日）上午11時，消委會接獲25宗相關投訴。

消費者委員會表示，對有關Coldplay香港演唱會需更換門票的投訴事件表示關注，並敦促Cityline 盡快完成換票安排，以保障受影響消費者的權益。 

受影響的消費者如需尋求協助，可到消委會網站（https://www.consumer.org.hk/tc/complaint-form ）填寫投訴表格，並提交交易憑據；或於辦公時間 (星期一至五上午9時至下午5時30分），致電消委會投訴熱線2929 2222查詢。 

Coldplay下月8、9、11及12日在體育園舉行4場演唱會，為園區首個外國歌手大型演唱會。綜合持票觀眾網上資料，部分持1399元企位門票觀眾收到Cityline電郵通知，因門票上資料偏差，現有門票將作廢，需於3月24日至4月7日到本港7個指定地點換新門票。Cityline及後於昨晚8時許向受影響者發新電郵及於社交平台交代新安排，將在廣州和深圳的永東巴士服務中心新增換票點，以及活動期間提供現場服務櫃台換領，並研究經快遞換票，近日公布詳情；手續費約6至8周內全額退回。

 

相關字詞﹕啟德體育園 消委會

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