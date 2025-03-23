盧煜明：現時是香港創科黃金時期　香港具天時、地利、人和 (11:02)

盧煜明今早（23日）於商台《政好星期天》表示，他在28年前回港發展，當時獲得首個研究基金僅數十萬，及後創新及科技基金於1999年成立，首次獲得數百萬元的基金；直至沙士後，社會看到科研有助控制傳染病，研究基金不斷增加，InnoHK每個項目更涉及億元，對未來發展感樂觀。他亦稱香港有「天時、地利、人和」，國家推進科技發展、香港是中國最國際化的城市、很多尖子願到香港發展，認為香港有很多吸引的地方。

盧亦分享自己花了22年時間發明無創產檢技術，認為科研需要長時間，是因為改變世界的研究一定十分困難複雜，但他認為過程一點也不沉悶，要破解挑戰、團隊合作都很有意思。他又提到，自己不少構思並非在工作時獲得靈感，憶述有一次觀看《哈利波特》的3D電影，電影片頭顯示英文片名「Harry」，「H」字令他聯想到兩條染色體，最終啟發他破解如何利用媽媽血液製作嬰兒基因圖譜的難題。

盧煜明：未來會繼續與學生交流

盧煜明出任中大校長兩個半月，他稱現時仍然在學習中，每日都過得很充實，提到未來想完善中大書院制，例如設立研究生專用的書院。2019年反修例期間，中大校園內曾發生嚴重衝突，被問到現時相關烙印是否已消除、如何與學生建立互信，盧煜明說，現時是新的好開始，要再重新出發，稱上任前後都有很多時間及機會接觸學生，未來會繼續與學生交流，希望中大可再創高峰。