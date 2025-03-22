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第3屆「共創明『Teen』計劃」展開 江旻憓擔任星級導師 (21:36)

政務司長陳國基今日（22日）在官邸與「共創明『Teen』計劃」第三屆合作夥伴委員會，以及約200名參與計劃的各界人士共聚。陳國基稱，第三期計劃已錄取約4000名學員，並獲約380間企業和機構支持，包括提名足夠數目的友師，為計劃籌得約1860萬元捐款，提供多項團體活動、研學團、多元學習機會、實習計劃等。

計劃為每位參加學員配對一名義務友師，友師將向學員分享人生經驗、幫助學員培養正確理財觀念等，亦安排師友配對組群，由2至3對友師和學員組成友師小組，共同參與活動和交流；計劃亦設財政支援，每名學員獲發5000元啓動資金，在友師指導下使用；密集基礎計劃為期一年。

今期邀請到20位不同範疇的傑出人士擔任新加入的星級導師，包括巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓、新城首席營運總監馬浚偉及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）副校長利哲宏等。

陳國基說，在政、商、民三方的緊密合作下，第三期計劃已穩步開展，而歷屆學員總人數已突破1萬，感謝合作夥伴委員會、星級導師、支持機構及友師的無私奉獻，與學員同行及協助他們發揮潛能。

陳國基又指，新一期計劃會聚焦加強對友師的支援，並進一步推動「共創明『Teen』校友會」的青年領袖籌辦更多活動；新開發的計劃流動應用程式亦配有團體活動報名、安排見面、提交學員個人發展計劃等功能，方便友師和學員互動。

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