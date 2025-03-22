Coldplay演唱會門票「資料出現偏差」 觀眾需換票 消委會收17宗投訴 (20:13)

據悉，政府已要求Cityline補救事件，包括在港增加換票地點，以及在廣州及深圳加設換票點，政府亦提出需退回手續費，以表示承擔責任，妥善解決問題。

不少內地樂迷在內地社交平台小紅書發貼投訴，批門票印錯資料是低級錯誤，要親身提早來港換票安排不合理及不便。另有逾百名網民今日直接湧到文體旅局長羅淑佩的小紅書貼文下留言，要求局方回應事件。本報今日向文體旅局查詢，獲口頭回覆稱「請向主辦機構及售票單位查詢」。本報正向演唱會主辦單位Live Nation及Cityline查詢事件。

啟德體育園將於下月8日至9日、11日至12日舉行為期4日的Coldplay演唱會，為園方首次舉行大型外國歌手演唱會。綜合網上貼文，不少購買1399元企位門票的樂迷，近日收到是次公開售票單位Cityline通知，指「由於門票上的資料出現偏差」，現有門票將會作廢，不能用作入場，樂迷需於3月24日至4月7日，即首場演唱會舉行前，親自到本港7個指定地點更換新版門票。

是次演唱會部分門票早前亦在另一平台Klook作優先預訂，部分樂迷在網上分享從Klook收到相關通知，Klook在通知提到是次印錯門票是因「Cityline內部系統問題」。