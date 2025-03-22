《基本法》23條本地立法明一週年 民建聯出書講述立法歷程 (16:39)

民建聯撰寫的《23演義》以章回小說形式鋪陳立法歷史，以近一年時間籌備撰寫，記錄從《基本法》第23條制定至完成立法，梳理社會爭議、政治博弈與民意轉變，並探討立法對國家安全與香港繁榮穩定的深遠影響。該書獲得黄乾亨基金鼎力贊助出版，發布會上由民建聯主席陳克勤和黨友兼人大常委李慧琼向立法會圖書館贈書，立法會秘書長衛碧瑤代收。

陳克勤表示，民建聯是立法過程的見證者和參與者，親身經歷2003年立法遭遇挫敗和延誤，亦看到相關法律制度和執行機制的缺失，令社會亂象不斷出現和惡化，編寫《23演義》一書是冀香港重回正軌、齊心推動由治及興的同時，不能「好了傷疤忘了痛」，又指安全是發展的前提，國家主權、安全、發展利益高於一切，如國家安全守不住、本港的穩定和發展就沒有基礎，市民的切身利益就沒有保障。

鄧炳強稱，條例獲立法會全票通過的歷史性一刻，相信不論政府官員或是議員，均感到一切付出都是值得的，又提到本港等待立法逾26年，條例試過難產，民建聯今次以章回小說文體形式交代過程，有助年青人讀懂這段歷史，並稱即使本港已完成立法，但面對複雜多變的國際形勢，絕不可掉以輕心，要繼續有居安思危的意識和守正創新的思維，在保障國安的同時，全力推動香港發展。